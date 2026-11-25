Nagrado za najboljši literarni prvenec 2026, ki jo podeljujeta Društvo slovenskih pisateljev in Gospodarska zbornica Slovenije, prejme Igor Harb za roman Ko Zemlja zdrsne za obzorje (Goga, 2026).

Žirijo, ki je odločala o letošnjem nagrajencu, so sestavljali Silvija Žnidar kot predsednica ter Martina Potisk in Vladimir Kukavica.

Žirija je v utemeljitvi poudarila predvsem žanrsko hibridnost romana, ki prepričljivo združuje ljubezensko zgodbo oziroma romanco z elementi znanstvene fantastike in pustolovskega romana. S tem delo pomembno prispeva k raznovrstnosti žanrske književnosti v slovenskem prostoru. Posebej je izpostavila domiselno prepletanje lokalnih in globalnih, tudi vesoljskih prostorov, pri čemer Planica postane središče usposabljanja astronavtov, slovenski prostor pa ne ostaja zgolj eksotično ozadje, temveč dejavno vstopa v futuristično dogajanje. Velike teme prihodnosti človeštva, kolonizacije vesolja, časa in svobodne volje se v romanu prepletajo z vprašanji bližine, pripadnosti in ljubezni. Žirija je pohvalila tudi pripovedno sproščenost, premišljen dramaturški lok, večplastno pripoved in izmenjavanje perspektiv glavnih likov. Roman po njeni presoji odlikujejo narativna zrelost, filmska dinamika, domišljeni znanstvenofantastični elementi, humor in igrivost.

Utemeljitev žirije

Ko zemlja zdrsne za obzorje je žanrsko hibriden roman, pri čemer prepričljivo spaja ljubezensko zgodbo oziroma romanco z literarnimi konvencijami znanstvene fantastike in pustolovskega romana, s čimer v slovenskem književnem polju ponuja velik doprinos k raznovrstni žanrski književnosti, ki šele v zadnjem času dobiva na veljavi in vidnosti v diskurzu literarne in akademske javnosti.

Igor Harb Ko Zemlja zdrsne za obzorje Goga, 2026

Pisec domiselno kombinira lokalne in globalne, celo vesoljske prostorske karakteristike, Planica kot središče usposabljanja astronavtov pridobi novo, »futuristično« vlogo, pri čemer slovenski prostor ni zgolj »eksotična kulisa« ali margina velikih medplanetarnih dogodkov. Velike teme, kot so prihodnost človeštva, kolonizacija vesolja, čas in svobodna volja se spretno prepletajo z vprašanji bližine, pripadnosti in ljubezni. Roman odlikuje posrečena kombinacija pripovedne sproščenosti in premišljenega dramaturškega loka, v čemer lahko prepoznamo presenetljivo narativno zrelost, romaneskno dogajanje se odvija s skorajda filmsko dinamiko.

Celotna zgodba vsebuje več pripovednih ravni in niti, sopostavlja in razvija odnose med raznimi liki, pri čemer velja pohvaliti izmenjavo fokalizacijskih perspektiv med glavnima likoma; avtor ustvarja kompleksen svet nekoliko oddaljene prihodnosti, ki ga preprede z domišljenimi znanstvenofantastičnimi elementi, pri čemer se razodevajo tudi piščeva razgledanost, humor, občutek za igrivost in napeto pripovedovanje. V romanu Ko zemlja zdrsne za obzorje se napetost stopnjuje počasi in vztrajno, tako da se začetna skrivnost na koncu postopoma razvije v pripoved širših razsežnosti dogajanja med zemljo in vesoljem, kar tudi oblikuje soliden teren za nadaljnja dela načrtovane trilogije.