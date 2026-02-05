Najlažje si tolmačim svet s pisanjem pesmi

Pesnica in prevajalka poezije je dobila nagrado Prešernovega sklada po dveh desetletjih intenzivnega ukvarjanja s poezijo.

Pesnica in prevajalka poezije Ana Pepelnik je dobila nagrado Prešernovega sklada za zadnji dve pesniški zbirki, V drevo (2025) in To se ne pove (2023). Od leta 2007, ko je izšla njena prva zbirka, jih je izdala že osem. Poleg pisanja tudi prevaja, predvsem ameriško poezijo, in sodeluje z glasbo. V utemeljitvi nagrade Prešernovega sklada je poudarjen razvoj vaše pesniške govorice skozi zbirke. Dejansko je pri zaporednem branju vaših zbirk razvoj zelo očiten. Kako se je vaš odnos do jezika spreminjal iz zbirke v zbirko? Že pri pisanju prve zbirke sem se zavedala, da je jezik bistven za poezijo. Nekako sem sumila, da gre predvsem za to, kako se opreti na proces pisanja. Z zavedanjem jezika in tega, kaj pričakujem, se pri pisanju lahko ustavim, preden bi me odneslo v napačno smer. Jezik ...