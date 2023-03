Namesto lepotnih popravkov celostna prenova

V nadaljevanju preberite:

»Odnos med oblikovalskimi rešitvami in vsebinskimi zasnovami (ali še bolj njihove diskrepance) razkrije včasih še največ o tem, kako neka kultura oziroma stroka razume samo sebe,« je v uvodniku zadnje številke revije Literatura z naslovom Stvar navade zapisal tehnični urednik Andrej Hočevar (PikaVejica).

Osrednji slovenski mesečnik za književnost, ki od leta 1989, potem ko se je odcepil od revije Problemi, izhaja kot samostojna revija, se je s prvo letošnjo številko predstavil v oblikovno prenovljeni podobi. (Že več zadnjih let izhaja devetkrat na leto, ima šest enojnih in tri dvojne številke; skupaj dvanajst.) Številko, katere glavna tema je knjižno oblikovanje, so pospremili z razpravo v uredništvu založbe LUD Literatura Kroji knjig in literarnih revij: obleka po meri, v kateri so sodelovali Zoran Pungerčar, Lucija Stepančič, Petra Černe Oven, Andrej Hočevar, Maja Šučur in občinstvo.