FOTO:Napeti psihološki trilerji

DariloPrevod Maruša Mugerli Lavrenčič, UčilaNemški velemojster psiholoških srhljivk Sebastian Fitzek je izdal nov napet roman Darilo. Ko Milan Berg čaka pred semaforjem, se ob njem ustavi avtomobil. Na zadnjem sedežu je prestrašeno dekle, ki mu skozi šipo pokaže list s sporočilom. Ker je Milan nepismen, sporočila ne more prebrati, vendar čuti, da je dekle v smrtni nevarnosti. Zato sledi avtomobilu, njegovo zasledovanje pa kmalu postane prava nočna mora, v katero so vključeni vsi ključni akterji njegovega življenja. Tako sedanjega, ki ga je skrbno ustvaril, kot preteklega, ki mu je poskušal ubežati. Na koncu poti ga čaka srhljivo spoznanje, da je resnica včasih preveč grozljiva, da bi lahko z njo živeli, zato je nevednost največje darilo na svetu. Dela Sebastiana Fitzka so prevedena v več kot 25 jezikov. Leta 1971 rojeni pisatelj je najuspešnejši nemški avtor psiholoških srhljivk. Študiral je pravo in veterino. Preden se je podal na samostojno pisateljsko pot, je bil glavni urednik in programski direktor na radiu. Velik uspeh je dosegel že s prvencem Terapija (2006), prodajne uspešnice pa bili tudi vsi njegovi naslednji romani, nekateri med njimi so zaživeli tudi na filmskem platnu.Ona in onPrevod Janina Kos, Mladinska knjigaMarc Levy, eden najbolj branih sodobnih francoskih pisateljev na svetu, je tokrat hudomušno prepletel ljubezenske tegobe, pisateljsko blokado in sodobno tehnologijo zmenkov. Mia je angleška igralka, ki je na velikem platnu zaljubljena ženska, v resničnem življenju pa igralka, ki se mora odločiti, ali naj ostane v zakonu s prešuštnim možem, prav tako igralcem. Z njim bi se morala udeležiti slavnostne premiere novega filma, vendar v razmerju ne vzdrži več. Na vrat na nos pobegne iz Londona v Pariz k najboljši prijateljici, ki ima tam restavracijo, in se pri njej zaposli kot natakarica. Paul je ameriški pisatelj v Parizu, ki se trudi, da bi z novim romanom obudil staro slavo. Ujetniku slave uspešnega prvenca nikakor ne gre ne pisateljevanje ne zasebno življenje. Zato ga prijatelj pod pretvezo pošlje na zmenek z Mio prek spletne strani za zmenke. Po prvotni zadregi se med njima razvije prijateljstvo. Paul naj bi bil zaljubljen v svojo korejsko prevajalko, Mia pa še ni čisto odpisala svojega zakona.Popolna ženaPrevod Marko Bogataj, UčilaMojster psihološkega trilerja Britanec J. P. Delaney je tudi sicer precej kompleksen avtor, saj pod drugimi imeni piše povsem drugačne romane. Čeprav so najbolj odmevni njegovi psihološki trilerji, je prepoznaven tudi kot avtor kriminalne trilogije Carnivia in atraktivnih romanov, povezanih s hrano. Za uspešnima trilerjema Dekle pred njo in Verjemi mi je izšla še Popolna žena. Abbie se zbudi v bolnišnici, ne spominja se, kdo je in kako se je tam znašla. Moški ob njeni postelji trdi, da je njen mož. Je velikan tehnološkega sveta, ustanovitelj enega najinovativnejših podjetij v silicijevi dolini. Pove ji, da je nadarjena umetnica, strastna deskarka, ljubeča mati njunemu sinu in popolna žena. Pred petimi leti naj bi doživela strašno nesrečo, a je po zaslugi neverjetnega tehnološkega preboja srečno okrevala. Bila naj bi znanstveni čudež. Ko pa Abbie začne sestavljati spomine o njunem zakonu, podvomi o moževih namenih in njegovi razlagi dogodkov. Je polna dvomov, ne ve, ali mu lahko zaupa, ko ji pravi, da hoče biti z njo za vedno.