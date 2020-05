Nas mora prekužiti ta virus, ideje pa čas

Kriza zaradi novega koronavirusa je z nenadnostjo in intenzivnost­jo družbenih sprememb težko misljiva, hkrati pa ob soočenju z njo težimo po refleksiji, interpretaciji, po razumevanju nečesa, kar se zdi težko zapopadljivo.Predsednik slovenskega filozofskega društva, profesor filozofije, kolumnist in literat Tomaž Grušovnik se je v tem času spoprijel z nalogo, ki jo razumeva kot v določeni meri vnaprej spodletelo: v krizi zaradi novega koronavirusa misliti to krizo. V prihajajočih dneh bo pri Mladinski knjigi izšel njegov esej Karantenozofija. Knjiga bo izšla v novi zbirki Ergo Ustaviva se za hip pri naslovu eseja: ...