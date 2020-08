Naša sedanjost je maščevalna, preveč napeta

Tone Partljič je v sredo praznoval osemdeset let. Pisatelj, dramatik komediograf, scenarist, režiser, avtor radijskih in televizijskih iger, avtor več mladinskih del, nekdaj tudi učitelj, politik, umetniški vodja MGL in SNG Drama Ljubljana, je za svoj literarni opus prejel Prešernovo nagrado, Glazerjevo nagrado mesta Maribor za življenjsko delo na področju kulture, Grumovo in Levstikovo nagrado. Piše, še zmeraj piše. Gospod Partljič, roman Pesnica je žirija uvrstila med deseterico za kresnika, kar samo po sebi govori o imenitnem literarnem naboju vašega pisanja, ki je v zadnjem desetletju predvsem prozno. Kaj pišete?Res ...