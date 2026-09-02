Nasilje, ki ohranja boj proti nasilju

Sklepna misel Žižkove knjige Nasilje je, da je včasih največje nasilje prav v tem, da ne storimo ničesar. Razpravo o nasilju lahko beremo kot variacijo na večdesetletno, v svetu dobro prepoznano, uveljavljeno in čaščeno Žižkovo teorijo. K temu opisu pa je treba dodati pripombo, nemara kar v slogu samega Slavoja Žižka: toda to naj nas ne zavede, kajti knjiga je ne glede na vse res dobra.

V pogledu avtorja teh vrstic jo odlikuje nekaj dejstev. Prvo je to, da daje odgovore na kompleksna vprašanja, toda v nenehnih dialektičnih obratih se prava vprašanja večkrat zdijo pomembnejša od odgovorov. Drugo je to, da mu v razpravi res že dobro poznane teorije uspeva postaviti v perspektive, ki znova in znova delujejo izvirno. In tretja je, da avtor svoje enciklopedično znanje na eni strani bruha kot vulkan Etna, na drugi pa kot da se z istim vulkanom spopada v Empedoklovem slogu in knjige za ognjenim dogajanjem na obrobju vulkana ostajajo kot filozofov sandal, kot sled nekega vročega razmerja z večnostjo.

Nasilje z novo obliko kapitalizma

Nasilje, točneje subjektivno nasil­je, avtor primerja in identificira s tistim nasiljem, ki »ohranja pri živ­ljenju poskuse boja proti nasilju in ki promovira strpnost«. Kot iz pripovedi o delavcu, ki so ga osumili kraje materiala, ko je iz tovarne vsak dan odhajal s samokolnico. Vedno znova niso našli ničesar, toda poanta je bila, da so bile predmet kraje prav samokolnice in ne to, kar je bilo v njih.

Slavoj Žižek v knjigi daje odgovore na kompleksna vprašanja, toda v nenehnih dialektičnih obratih se prava vprašanja večkrat zdijo pomembnejša od odgovorov.. FOTO: Arhiv

Izpeljava, in analogijo je mogoče najti v kvantni fiziki, gre takole: subjektivnega in objektivnega nasilja ni mogoče percipirati z istega gledišča, kajti subjektivno nasilje doživljamo na ozadju nenasilne ničelne točke. Kaj je torej subjektivno, kaj objektivno nasilje in kaj nasilje sploh?

Problem je že v kompleksni interakciji treh modusov nasil­ja – subjektivnega, objektivnega in simbolnega. Žižek ugotovi, da koncept objektivnega nasilja s kapitalizmom privzame novo obliko. Marxova poanta je, da brez razsež­nosti družbene realnosti material­ne produkcije ni mogoče zapopasti družbene interakcije. Gre za samopoganjajoči se metafizični ples Kapitala in to nam omogoča razumevanje »razvoja in katastrof realnega življenja«.

Sistemsko nasilje je očitno, kadar govorimo o komunističnih zločinih. Toda ko nekdo opozori na milijone teh, ki jih je pokončala kapitalistična globalizacija, »od mehiške tragedije v 16. stoletju do holokavsta v Belgijskem Kongu pred stoletjem«, nihče ne prevzame odgovornosti.

ℹSlavoj Žižek Nasilje Analecta, 2026

Tu sta dve mesti, globalizacijska dvojčka: Davos in Porto Allegre. V ekskluzivnem švicarskem letoviš­ču Davos se sestaja globalna elita menedžerjev, v subtropskem Porto Allegru se srečuje »protielita antiglobalističnega gibanja«. Nekatere zvezde iz Porto Allegra so se preselile v Davos, kot podjetniki, ki se nazivajo »liberalni komunisti«. Kdo so ti? Na primer Bill Gates, George Soros in drugi. Žižek je do liberalnih komunistov neizprosen. Primerja jih s čokoladnim odvajalom. Če dolgo povzamemo na kratko: liki kot Soros in Gates so poosebljena »samonegacija kapitalističnega procesa samega«. Njihova (»iskrena ali hinavska«) dobrodelnost je logična sklepna točka kapitalistične cirkulacije. Kapitalistični sistem razbremenjuje lastne krize in tako vzpostavlja ravnovesje, ne da bi to zase potrebovalo vojno.

V ekscesu samega Zakona

Preden bo Žižek prišel v svoje drugo poglavje (Allegro moderato-adagio: Boj se svojega bližnjega kakor samega sebe), bo veliko povedal o »liberalno-komunistični vasi«, o »seksualnosti v atonalnem svetu«. Pojasnil bo, kako pridemo do rezultata, ki je »neke vrste heg­lovska spekulativna identiteta nasprotij«. Povedal bo, kako liberalni komunist, ki je prestrašen in je pripravljen pomagati, ter »slepi fundamentalist« predstavljata »dve plati iste medalje«. Tako bo padla sodba: »Zato si ne ustvarjajmo nobenih iluzij: liberalni komunisti so danes glavni sovražniki vsakega resnično progresivnega boja. Vsi ostali sovražniki – verski fundamentalisti in teroristi, korumpirani in neučinkoviti državni birokrati itd. – so partikularne figure, katerih vzpon in padec sta odvisna od kontingentnih lokalnih okoliščin.«

Politika strahu je drugo ime za postpolitično biopolitiko. Zaznamuje jo strah kot ultimativno mobilizacijsko načelo, strah pred priseljenci, pred kriminalom, pred brezbožno seksualno izpiljenostjo, pred ekscesno Državo s previsokimi obdavčitvami ...

Jacques Lacan. Osnovni opoziciji med Življenjem in Smrtjo (po parazitskem simbolnem stroju) prečita domeno Življenja in Smrti in to konstituira prostor gona smrti. FOTO: Wikipedia

V liberalni družbi se drugega spoštuje, vendar če njegova prisotnost ni vsiljiva, če »Drugi ni zares Drugi«. Židovsko-krščanska zapoved, »da naj ljubim svojega bližnjega«, pri Freudu in Lacanu pomeni nekaj problematičnega. Univerzalnosti tega se namreč upira »nečloveška razsežnost Bliž­njika«. Situacija, ko se znajdemo v poziciji ljubljenega, je nasilna, celo travmatična, »soočen sem z vrzeljo med tem, kar sem kot določeno bit­je, in nezapopadljivim X v meni, ki je vzrok ljubezni«.

Vprašanje je torej, zakaj smo danes priča strahu pred prevečno bližino Drugega kot subjekta želje.

Tu Žižek vstopi v razpravo o nasilju jezika. Problematizira idejo jezika, simbolnega reda kot medija pomiritve, »mirnega sobivanja, v nasprotju z nasiljem neposredne surove konfrontacije ...«. Njegovo vprašanje je, ali ljudje nemara v svoji zmožnosti za nasilje prekašajo živali natanko zato, ker govorijo. Tu so tudi koordinate »kantovske filozofske revolucije, v kateri je absolutni eksces eksces samega Zakona«. In končno, tu je mogoče prepoznati elementarno matrico heglovskega dialektičnega procesa. Tudi freudovski paradoks, da je tisto, kar ruši omejitve naše končnosti, sam gon smrti. Pri Lacanu, naprej, gon smrti opredeljuje dvojna vrzel, »ne enostavna opozicija med življenjem in smrt­jo, ampak razcep življenja samega na normalno življenje in grozljivo 'nemrtvo' življenje ter razcep smrti na 'običajno' smrt in na 'nemrtvi' stroj«. Osnovni opoziciji med Živ­ljenjem in Smrtjo (po parazitskem simbolnem stroju) prečita domeno Življenja in Smrti in to konstituira prostor gona smrti.

V tradicionalni percepciji je nesmrtnost povezana z Dobrim, smrtnost pa z Zlom. Žižek ob tej modrosti pove, kar se od njega pričakuje: da je Dobro v svoji skrajni konsekvenci maska Zla. Zato, mimogrede povedano, mora Kristus umreti, poganski bogovi, ki ne morejo umreti, utelešajo obsceno Zlo. Jezik je delivec, realnost sama ni nikoli neznosna, takšno jo dela jezik. »Zid jezika« me vselej ločuje od brezna drugega subjekta, a hkrati je tisto, kar odpira in ohran­ja to brezno.

Ko znanost več ne ponuja gotovosti

V nadaljevanju Žižek pod naslovom Andante ma non troppo e molto cantabile: »Bliža se s krvjo skaljena plima« preišče to brezno, ki ga zaznamuje pojem komunikacije. Tu bo prostor tudi za strukturalizem in lingvistiko, za Romana Jakobsona in »fatično funkcijo« jezika, ritualiziranih formul, kot so pozdravi, kramljanje o vremenu in podobni modusi družbene komunikacije. Tu bo prostor tudi za politično filozofijo in določitev statusa, pomena in nevarnosti kapitalizma, kajti gre za prvi družbeno-ekonomski red, »ki detotalizira pomen«. Ni namreč globalen, temveč je njegova značilnost ta, da se prilagodi vsem civilizacijam.

Bill Gates kot primer elite menedžerjev in "liberalnih komunistov" hkrati. FOTO: Stefan Jerrevang Via Reuters

Tudi znanost kot družbena sila in referenca več ne ponuja gotovosti. Znanost in religija, zapiše, sta zamenjali mesti, kapitalizem ... V nadaljevanju Žižek seže globoko v vulkansko žrelo teh enigem in tako pristane spet pri Lacanovi tematizaciji človeške želje, ki je vselej »želja drugega«. Spet pridemo do teze, da kapitalizem ni pravičen, kar je ključna poteza, ki ga dela večinsko sprejemljivega. Citira celo Nietzscheja in Freuda, katerih skup­na ideja je, da sta pravičnost in enakost utemeljeni na zavisti – do Drugega.

V zaključku poglavja pri analizi multikulturalističnega in »tolerant­nega« pristopa – spet smo pri posledicah kapitalizma – obravnava vprašanje odprtih meja in njihovega vpliva na nezadovoljstvo lokalnega delavskega razreda. Rešitev, zapiše, »je v podrtju PRAVEGA zidu, ne policijskega, pač pa družbeno-ekonomskega: rešitev je v spremembi družbe, tako da ljudje ne bodo več obupano bežali pred svojim lastnim svetom«.

Doza dobrega starega ateizma

V poglavju Presto: Antinomije tolerantnega uma se avtor vpraša: kaj je bolje, liberalizem ali fundamentalizem? Odgovor stoji že v podnaslovu: oba sta slabša!

Peter Sloterdijk govori o Zahodu kot o zgodovini jeze. FOTO: Voranc Vogel

Vprašanje gre čez primero odziva na karikature Mohameda v danskem časopisu. Na eni strani imamo ranjena čustva vernikov, na drugi svobodo govora. Na eni strani predpisane sodne postopke v primerih žalitve, na drugi elementarni predmoderni odziv, ki ga zagovorniki razlagajo kot plod ponižanja in frustracije zaradi imperialistične drže Zahoda. Danski časopis povrhu ni ravnal »enakopravno«, kajti zavrnil je karikature Kristusa. Tudi holokavst je v evropskih časopisih nedotakljiv. Še danes. Gre za hipokrizijo, posebno če primerjamo današnjo držo zahodnih držav do obravnavanja in poročanja o Gazi.

Žižek seveda predlaga obrat, ki vodi v tole vprašanje: »Kaj pa, če so prave karikature islama nasilne antidanske demonstracije same, ki ponujajo absurdno podobo islama, ki povsem ustreza zahodnemu klišeju?« Tudi problem Izraela ima svoj izvor. Kot nacionalna država je bil ustanovljen kako stoletje ali dve prepozno, v času, ko »utemeljit­veni zločini« niso več sprejemljivi. Danes smo na izraelsko nasilje občutljivi zato, ker suverene države v globalnem univerzumu niso več izvzete iz moralnega presojanja. Pač v Brechtovem slogu: kaj je rop banke v primeri z njeno ustanovitvijo? Kaj je rop, ki krši zakon, v primerjavi z ropom, ki se dogaja znotraj okvirov zakona?

Liberalni multikulturalizem pridiga medkulturno strpnost, s čimer legitimizira celo vojaške intervencije kot skrajni modus boja zoper nestrpnost drugega.

Ta dilema je še kako prisotna v genocidnem postopanju Izraela do Palestincev v razmerju do sionistične države. In narobe, v razmerju Arabcev do samih sebe. Mogoče bi ti morali najprej »udariti sami sebe«, prenehati za vse kriviti Žide in preiti v konfrontacijo s skorumpiranimi klerikalnimi ali vojaškimi režimi od Sirije do Savdske Arabije, ki izraelsko okupacijo zlorabljajo za lastno legitimacijo.

Torišče nacionalnega in verskega dogajanja je Jeruzalem. Žižek meni, da bi obe strani morali sprejeti dejstvo, da z odpovedjo političnemu nadzoru nad njim ničesar ne izgubita, temveč obe pridobita. To bi bil resnični dogodek na Bližnjem vzhodu. Končna poanta dogajanja je, da imamo tu opraviti z lažnim konfliktom, ki »zamegljuje in mistificira pravo bojno črto«.

Kapitala jeze nikoli ni dovolj, vedno si je treba izposojati pri drugih jezah. Danes sta preostali še dve jezi: islam in iracionalni izbruhi mladine. FOTO: Shutterstock

Žižek se ob tem poglobi v »anonimno religijo ateizma«. Ob začaranem krogu argumentov »za in proti«, ki vodijo v »izčrpavajoč zastoj tolerantnega uma«, obstaja le en rešilni način: »zavrniti je treba same pogoje, v katerih je problem zastavljen«. Ob vsem govoričenju o postsekularni vrnitvi religioznega in ponovnem odkritju Svetega, meni Žižek, »nemara zares potrebujemo dozo dobrega starega ateiz­ma«. Kajti ateizem je edino upanje za mir. Krščanski imperativ je slediti najvišjim etičnim standardom, delati dobro zaradi dobrega samega, in taka krščanska etična drža je »dandanašnji živa predvsem v ateizmu«.

Netoleranca ali neenakost

Kar zadeva toleranco (kot ideološko kategorijo), se avtor vpraša, zakaj se dandanes toliko problemov zvaja na problem netolerance, ne pa na problem neenakosti. Tu so paradoksi. Liberalni multikulturalizem pridiga medkulturno strpnost, s čimer legitimizira celo vojaške intervencije kot skrajni modus boja zoper nestrpnost drugega. Formula revolucionarne solidarnosti ni »tolerirajmo naše razlike«, temveč »kljub razlikam, ki so med nami, lahko identificiramo osnovni antagonizem, antagonistični boj, v katerega smo ujeti vsi, zato si dajmo deliti našo nestrpnost, pridružite se nam v tem boju«.

Tako Žižek pride do »božanskega nasilja«. Do Jobove zgodbe in Boga, ki mu brez pojasnila nalaga nesrečo. Od te figure Boga bralca pripelje do drugačne figure Boga, ki ne stavi na jamstvo »zgodovinske teleologije«: Kristusova smrt na križu je smer tega Boga in zavrača vsak »globlji pomen«, ki prikriva brutalno realno zgodovino zgodovinskih katastrof.

Eden zanimivejših vrhuncev knjige je razprava o zavisti v razmerju do sodnega dne. V njej Žižek moderni levičarski projekt (kjer dejavnik sodbe ni več Bog) in levičarska gibanja označi kot »banke jeze«. V tej tezi se naslanja na Petra Sloterdijka (Zahod kot zgodovina jeze) in misel o sodnem dnevu pelje prek leta 1990 in razpada komunističnih režimov, vse do modernega levičarskega projekta in ideje, da dejavnik sodbe ni več Bog, temveč ljudstvo samo. Tedaj bodo skupni dolgovi poplačani in »bo iztirjeni svet spet postavljen na noge«. Toda kapitala jeze nikoli ni dovolj, vedno si je treba izposojati pri drugih jezah. Danes sta preostali še dve jezi: islam in iracionalni izbruhi mladine.

liberalni komunisti so danes glavni sovražniki vsakega resnično progresivnega boja. Vsi ostali sovražniki - verski fundamentalisti in teroristi, korumpirani in neučinkoviti državni birokrati itd. - so partikularne figure. FOTO: Arhiv

Končno: opozicija med mitičnim in božjim nasiljem ustreza opoziciji med sredstvom in znamenjem. Mitično nasilje je sredstvo za uvedbo vladavine Zakona, božansko ne služi nobenemu smotru. Je znak brez pomena. Božansko nasilje pripada redu Dogodka. V parafrazi Kanta in Robespierra pa: »ljubezen brez okrutnosti je nemočna, okrut­nost brez ljubezni je slepa«. In končno zapiše, kar zveni aktualno: »Neparticipacija volivcev je torej pravo politično dejanje: nasilno nas sooči s praznoto današnjih demokracij. Včasih je največje nasilje prav v tem, da ne storimo ničesar.«