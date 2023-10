Naziv uršljanka 2023 si je prislužila pesnica Ana Kumperger

V nadaljevanju preberite:

Kot je za Delo poudarila državna selektorica in pesnica Alja Adam, se v besedilih, prispelih na natečaj, odpirajo problematike, »ki se vzpostav­ljajo v konfliktu, kar je seveda več kot dobrodošlo za literaturo. Dobra literatura preizprašuje in osvetljuje raznolikosti in raznoterosti naše družbene, psihološke in duhovne realnosti – osredotoča se na človekove mnoge obraze, na dele osebnosti, ki drug na drugega mečejo sence.«