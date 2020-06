Ne misli, ljubi

»Bilo je junija 2018. Ne vem, ­zakaj, a zaupal sem. Instinktivno,«­ beremo v uvodu knjige Pričevanje (Založba Pivec, 2020), o kateri­ Aleš Šteger pravi,­ da je ne razume kot pesniško zbirko. Knjiga je namreč prišla kot dar, presenečenje, in na neki način odnos do nje šele gradi.Pričevanje po pesnikovih besedah ni nastajalo zato, da bi to bila knjiga, temveč so to bile bolj zabeležke, ki so nastale v treh dneh in nočeh na gradu Scheinburg. Kasneje so zabeležke romale v predal in čakale, da avtor do njih vzpostavi distanco. To so med drugim dosegli s subtilnimi risbami Dušana Fišerja, ki se je na Pričevanje odzval ...