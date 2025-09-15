  • Delo d.o.o.
    Knjiga

    Nekaj, kar lahko popravi demokracijo

    Volilni sistem: Zbornik razprav Cirila Ribičiča in Petra Jambreka, ki v nekaj novega pobira najboljše iz proporcionalnega in večinskega volilnega sistema
    Knjiga o volilnih sistemih dobro osvetli dileme demokracije. FOTO: promocijsko gradivo
    Knjiga o volilnih sistemih dobro osvetli dileme demokracije. FOTO: promocijsko gradivo
    15. 9. 2025 | 13:00
    14:27
    Mogoče je videti nenavadno, ko v Književnih listih predstavljamo knjigo o volilnih sistemih. Knjiga urednikov in osrednjih avtorjev Cirila Ribičiča in Petra Jambreka je pravzaprav zbornik razprav o kombiniranem volilnem sistemu, ki, kot pove ime, v nekaj novega pobira najboljše iz proporcionalnega in večinskega volilnega sistema. Vse skupaj deluje kot ustavna debata, natančneje, kot debata o pravni filozofiji našega prostora, in pravna filozofija je sestra dvojčica politične filozofije. Vzrokov za predstavitev knjige na tem mestu je torej več kot dovolj.

    Začetna pojasnila gredo takole: Na začetku ustave je načelo demokratičnosti, zato mora vsak volilni sistem v državi Sloveniji izpolniti zahteve načela splošnosti, enakosti, neposrednosti in tajnosti. Leta 2000 je bil volilni sistem uzakonjen z ustavnim zakonom, dopolnjen pa je bil z »ureditvijo sorazmernega predstavništva ob štiriodstotnem volilnem pragu in personalizacijo volitev«.

    Tak volilni sistem je bil posledica spopadanja med privrženci proporcionalnega in privrženci večinskega volilnega sistema in med njima se je še najbolj med letoma 1996 in 2000 vlekla tudi razločnica med tako imenovanim levim in desnim političnim polom. Že aprila 1996 je bil dan predlog SDSS za referendum o večinskem volilnem sistemu, pet dni pozneje je 35 poslancev predlagalo referendum o proporcionalnem. Nato je še državni svet predlagal tako imenovani mešani sistem.

    Osmega decembra 1996 je bil zakonodajni referendum o volilnih sistemih tudi izveden. Rezultati so bili sporni, zato je državni zbor na ustavno sodišče naslovil zahtevo za presojo ustavnosti vprašanj. Šele 8. oktobra 1998 je bila sprejeta ustavna odločba, da je na obravnavanem referendumu zmagal predlog SDSS, torej dvokrožni večinski sistem. Državni zbor je to voljo skušal uresničiti, a mu ni uspelo zbrati potrebne dvotretjinske večine glasov. Nastala je ustavna kriza, ki jo je rešil ustavni zakon, ko je dopolnil 80. člen ustave: »Poslanci, razen poslancev narodnih skupnosti, se volijo po načelu sorazmernega predstavništva ob štiriodstotnem volilnem pragu za vstop v državni zbor, pri čemer imajo volivci odločilen vpliv na dodelitev mandatov kandidatom.«

     

    Ustavni pravniki v knjigi so si edini, da so spremembe obstoječega volilnega sistema dobrodošle in da morajo prispevati k izboljšanju demokratičnega standarda v državi. FOTO: Leon Vidic
    Od tod naprej je med teoretiki potekala razprava in se izražala potreba po »sredinski varianti dobro premišljene kombinacije obojega«, torej proporcionalnega in večinskega volilnega sistema.

    Glede na slovensko narodno vprašanje

    Ustavni pravniki v knjigi so si edini, da so spremembe obstoječega volilnega sistema dobrodošle in da morajo prispevati k izboljšanju demokratičnega standarda v državi. Kot v knjigi pokaže Franc Grad, ni dobro, kadar volilni sistem v državi služi le pogledu politikov, po katerem je volilni sistem »zgolj sredstvo za vladanje v državi«.

    Peter Jambrek, ki je bil dolgo zagovornik in ideolog večinskega volilnega sistema, zdaj razmišlja, kako se pomakniti od večinskega h kombiniranemu. Teza je, da strukturo političnih preferenc lahko primerjamo s proti sebi ali proti nasprotniku obrnjenim lokom. Nekoč je to ponazarjal z modelom čebule, oboje pove, da so politične preference ljudi zgoščene na sredini, kajti tam je največ volivcev. Motivacija strank v imenu lastnega preživetja torej je, da se pomikajo tja. Obstajata dve skrajnosti, ena je »volatilna«, namreč s pomočjo tehnoloških orodij nagovarjati skupine volivcev, ki neki strani lahko niti niso tradicionalno blizu. Drugo sestavljajo volivci, ki neskončno zaupajo strankarskemu vodstvu oziroma voditelju, torej ta lahko krši pravila in strankarske usmeritve in mu to ne škoduje.

    Večinski sistem ustvari dva velika bloka in male stranke se morajo, hočeš nočeš, pridružiti enemu ali drugemu. Predstavniški sistem pa omogoča tudi male stranke. Od enega ali drugega modela, pove, je odvisno, kako stabilen bo nacionalni politični sistem, tudi, kakšna bo notranja struktura vsake stranke posebej.

     

    Ciril Ribičič in Peter Jambrek

    Ali je kombinirani volilni sistem primeren za jutrišnjo Slovenijo

    Založnik: Inštitut za ustavno pravo

    Ljubljana, 2025

     

    Jambrek potrebo po enem ali drugem modelu skozi čas pojasni s slovenskim narodnim vprašanjem, ki se je v zgodovini vedno znova odpiralo po svetovnih vojnah in mednarodnih krizah. Mejniki so bili NOB, revolucionarni prevzem komunistične partije, padec berlinskega zidu, mednarodno priznanje slovenske države in inavguracija njene ustavne demokracije.

    Jambrek je prepričanja, da je slovenski politični prostor v volilnem letu 1990 bolj ustrezal modelu dvostrankarskega sistema. Na eni strani je bila Partija (kot koalicija »partijskih liberalcev, pravih komunističnih vernikov, okorelih birokratov, mladih reformatorjev, tehnokratskioh menedžerjev ipd.«), na drugi opozicija, ki je bila organizacijsko razdrobljena ter ideološko-programsko precej diferencirana. Toda usmeritev slednje je bila glede na strukturne in sistemske spremembe le začasna.

    Ta razlika med »poloma«, zapiše, je spominjala na »dvopartijski model« in o tem je pričala njuna »sorazmerno velika manevrska sposobnost približevati se središču političnega prostora«. ZK se je pomikala proti liberalni sredini, pokazala je brezbrižnost do svoje konservativne skrajnosti, tudi opozicija je utišala in marginalizirala radikalne, ekstremistične skupine. Vodstvi enih in drugih sta se znašli »na nekem skupnem srednjem prostoru«. Proporcionalni sistem je vse od leta 1992 pa do 2004 omogočal prehajanje posameznih pomladnih strank v različne »nenačelne« vladne koalicije, »v katerih so imele večino stranke kontinuitete«.

    Leta 2004 se je igra obrnila. Prvič po dvanajstih letih je ena od pomladnih strank dobila relativno večino. Na proporcionalnem načelu je ustvarila koalicijo, hkrati se je začelo desetletno krizno obdobje. Tu so bile zamujene priložnosti vladnega mandata pomladne koalicije, tu je bila obnova konservativne strategije status quo tranzicijske levice. Vse skupaj se je izteklo v obdobje »vse bolj žgoče krize nacionalnega sistema«, ki so ga spremljale okoliščine monetarne in pravne podrejenosti transnacionalnemu sistemu EU.

     

    Na začetku ustave je načelo demokratičnosti, zato mora vsak volilni sistem v državi Sloveniji izpolniti zahteve načela splošnosti, enakosti, neposrednosti in tajnosti. FOTO: Arhiv/Delo
    Jambrek končno postavi vprašanje, ali je leta 2025 že konec »zgoščenega zgodovinskega časa«, konec ideologij. Ali pa nemara začetek novega zgoščenega časa, prelomni trenutek za nacionalno soglasje in inavguracijo normalnosti. Torej čas za kombinirani volilni sistem, na podlagi za vse sprejemljivih elementov večinskega in predstavniškega volilnega sistema.

    Ko volivci res odločijo

    Tudi Ciril Ribičič v nadaljevanju v 29 tezah pojasni, zakaj se zavzema za uvedbo kombiniranega volilnega sistema. Tu so dejstva prve teze: volivci so na referendumu s prepričljivo večino (70 odstotkov) podprli uvedbo prednostnega glasu in tega je mogoče uvesti brez spremembe ustave in povečanja števila poslancev. Prav tako ni ovire, da ne bi oblikovali volilnih enot, »ki bi na podlagi različnega števila volivcev imele tudi različno število poslanskih mandatov«. Vse to bi pripomoglo k demokratizaciji volilnega sistema. Odpravljeno bi bilo privilegiranje vodilnih kandidatov.

    V drugi tezi pove, da pri kombiniranem sistemu ne gre za novost. Zamisel se je pojavila že ob koncu devetdesetih let, o njem je govorilo že gibanje Sinteza. V tretji tezi pove, da je bil največji poraženec referenduma 1996 prav proporcionalni sistem, na kar se je v smeri volje ljudstva odzvala in se tej približala ustavna sprememba iz leta 2000. V četrti tezi opiše očitek zdaj veljavni ureditvi, namreč, da številni volilni okraji ostajajo brez svojega poslanca, drugi volilni okraji pa jih imajo več. Noben volilni okraj namreč nima svojega poslanca, saj so volilni okraji zamišljeni kot način konkuriranja kandidatov iste stranke na daljavo. V kombiniranem sistemu bi okraji, ki bi jih bilo 44, imeli po enega poslanca in ti bi morali skladno z 82. členom ustave biti predstavniki vsega ljudstva in nevezani na navodila strank.

     

    Osmega decembra 1996 je bil izveden zakonodajni referendum o volilnih sistemih. Rezultati so bili sporni, zato je državni zbor na ustavno sodišče naslovil zahtevo za presojo ustavnosti vprašanj.FOTO: Leon Vidic/Delo
    V peti tezi pove, da je napočil čas za kombinacijo prednosti večinskega in proporcionalnega sistema. V šesti, da se lahko uvedba prednostnega glasu doseže na več načinov, najbolj smiseln bi bil »prednostni drugi glas« na proporcionalnem delu volitev. Ohranili bi enakomerno zastopanost izvoljenih poslancev v 44 okrajih s po enim poslancem. Pokrito bi bilo celotno območje države, bila bi enakomernejša zastopanost podeželja in mestnih središč, pomagalo bi, če bi za kandidate uvedli načelo domicila, kar bi koristno dopolnilo kombinirani volilni sistem.

    Da bi konkretizirali uvedbo prednostnih glasov (sedma teza), bi morali oblikovati zadosti volilnih enot, v katerih se na podlagi kandidatnih list voli 44 poslancev. Ime kombinirani sistem (osma teza) je primerno, kadar se v resnici povežejo prednosti obeh sistemov.

    Slabost večinskega volilnega sistema (deveta teza) je, da je pravzaprav manjšinski, saj omogoča politični stranki ali koaliciji, da z manjšino glasov volivcev osvoji večino poslanskih sedežev. Slabost proporcionalnega sistema (deseta teza) je, da se volivci lahko opredelijo le za stranke ali proti njim, zanemarja pa izbiro kandidatov glede na njihove osebne odlike.

    Tako v 11. tezi pride do definicije kombiniranega sistema. V njem je namreč enakovredno treba zagotoviti značilnosti obeh pristopov. Če namreč od večinskega sistema vzamemo le dvokrožnost, od proporcionalnega pa le volilni prag, to še ne pomeni kombiniranega. Paralelnega sistema (12. teza) ne moremo šteti za kombiniran sistem, čeprav na prvi pogled enakopravno gradi na obeh sistemih, kadar se po vsakem načelu oblikuje polovica parlamenta. Tu namreč prevladajo značilnosti večinskega sistema.

     

    Knjiga, ki jo predstavljamo, ima s promocijo kombiniranega volilnega sistema namen predlagati rešitve, ki bi dolgoročno izboljšale stanje demokracije v Sloveniji.

     

    V 13. tezi avtor pove, katera je ena najpomembnejših značilnosti kombiniranega sistema: da sta v njem enakovredna prvi in drugi glas in učinki obeh glasov so »odločilni« za končen izid. Poslanci, ki so tako izvoljeni, so izvoljeni dokončno in jim ni mogoče odvzeti mandata na podlagi proporcionalnega glasovanja (drugi glas). Tudi drugi glas, oddan na proporcionalnem delu volitev, ostaja pomemben, saj zagotavlja sorazmerno zastopanost strankarskih in drugih list za celoten parlament, ne le za njegovo drugo polovico. Neposredno izvoljeni poslanci so namreč vključeni v poslansko skupino liste, ki jih je kandidirala. Tako jim na podlagi rezultatov proporcionalnih volitev (drugi glas) dodajamo izvoljene poslance, dokler ne zapolnimo pripadajočega deleža poslanskih sedežev. Smiselno torej je, da kandidati lahko nastopajo na obeh delih volilnega sistema hkrati, kajti v nasprotnem primeru bi bile liste za proporcionalno glasovanje oslabljene.

     

    Kombiniran volilni sistem se hoče približati volji ljudstva. FOTO:Hočevar Uroš
    Avtor v tezah od 14 do 17 utemeljuje učinke, v 17. govori o neodvisnih kandidatih, v nadaljevanju napravi primerjavo z nemškim kombiniranim sistemom, govori o vprašanju ženskih kvot, pove, da je (24. teza) vse to mogoče doseči brez sprememb ustave, in ponovi poglavitne prednosti kombiniranega sistema: upoštevano je načelo sorazmernega predstavništva v celotnem državnem zboru, ohranjen je štiriodstotni volilni prag in volivci z obema glasovoma odločilno vplivajo na izvolitev poslancev.

    Četrtina okrajev
    nima poslanca

    V knjigi najdemo tudi krajše prispevke: Jerneja Letnarja Černiča, ki ugotovi, da trenutni volilni sistem »ustvarja popolno odsotnost demokratične vezi med volivci in izvoljenimi predstavniki«. Omogoča namreč, da četrtina okrajev v DZ sploh nima poslanca. Uveljavlja razlike v velikosti volilnih enot. Zatrdi, da bi od sedanjega bil boljši kateri koli drug sistem, saj ta demokraciji dela škodo. Cilj pa je izboljšati kakovost institucij slovenske države.

    Kot drugi avtorji tudi Albin Igličar primerjalno analizira večinski in proporcionalni sistem in se, s potrebnim premislekom, postavi v korist kombiniranega. Dragica Wedam Lukić v svojem stališču pove nekaj podobnega, predvsem izrazi mnenje, da kombinirani volilni sistem ne bi bil v nasprotju z voljo ljudstva na referendumu. Povsem na kratko svoje mnenje v tem smislu povesta tudi Jurij Toplak in Sašo Zagorc.

    Knjiga, ki jo predstavljamo, ima s promocijo kombiniranega volilnega sistema namen predlagati rešitve, ki bi dolgoročno izboljšale stanje demokracije v Sloveniji. Ustavni pravniki dveh inštitutov (Inštituta za ustavno ureditev in človekove pravice, ki ga vodi Peter Jambrek, in Inštituta za ustavno pravo, ki ga vodi Ciril Ribičič) ustavno podpirajo kombiniran volilni sistem in si želijo, da bi njihovi predlogi dosegli široko javno razpravo, tako volivcev kot poslancev državnega zbora, v parlamentarnih in zunajparlamentarnih strankah, in, kot zapišejo, so pri tem pripravljeni ponuditi strokovno pomoč.

