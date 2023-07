Neustrašna, samosvoja, brezmejna, načelna in pokončna

V nadaljevanju preberite:

Pet ur hoje je bilo za Almo kratek sprehod, sedem ur pravi pohod, deset ur pa izvrsten pohodniški dosežek. Ne glede na vreme. »Prehodila je peš od Paške vasi, to je še pred Šmartnim ob Paki, vse do konca Logarske doline! Pa celo Tuhinjsko dolino od Vranskega. Da ne govorimo o koncih, ki se odpirajo proti Virštanju, kjer je živela njena dobra prijateljica Alice von Susić - Ličika. Peš, z nahrbtnikom s skromno oskrbo in psički.« Vseh njenih poti, zlasti teh najbolj ekstremnih, Jezernikova (še) ni prehodila. Poleg tega je danes pokrajina prepredena s prometnimi cestami in tako precej drugačna – za pešce skoraj ni prostora. »Alma nam nakazuje smer. Zeleno, trajnostno pohodništvo. Da ne puščaš sledi, smeti, oskrbuješ se s tistim, kar najdeš na poti, kakšnim sadjem, kar ti podarijo ljudje.«

To je že novi projekt Jezernikove, ki z založbo Drava pripravlja vodnik po Alminih sledeh za nemško govoreči trg, v načrtu je tudi slovenski vodnik. »Zasnovali ga bomo širše, morda s Planinsko zvezo Slovenije in še bolj podrobno, ker Slovenci bolje poznamo svojo domovino, na poti bomo postavili obeležja Almine poti.« Za najbolj neučakane bo posebna pokušina Alminih poti že 19. julija v Virštanju. »Začeli bomo na domačiji Hernavs – Herbalija, nato šli peš do banovine, tam bo kratka predstavitev o Almi in njeni povezavi z Virštanjem, potem se bomo vrnili na kmetijo, kjer bo kulturni program s šansoni o Almi, fotografsko razstavo, zbranimi deli iz popotnih dnevnikov. Jedli bomo pa tisto, kar je Alma jedla prvi dan, ko je prišla v Virštanj k Alice von Susić, in sicer cesarski praženec, zraven pa zeleni silvanec, ki ga je Alma, ki je bila ljubiteljica vin, oboževala, rekla mu je tekoče zlato.«