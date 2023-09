Nevidnost starih ljudi

Jana Juráňová

Ničvrednica

Ničvrednica

Prevod Diana Pungeršič, Sodobnost International

Triinosemdesetletna gospa Ludmila po odpustu iz bolnišnice nima več kam, stanovanje je bilo prodano, v domu so jo zaradi dolgov postavili na cesto. Svojo stisko začasno reši tako, da se skrivoma naseli kar v bolnišnici. Tako blodnjak hodnikov, polnih vase pogreznjenih ljudi in preobremenjenih zaposlenih, postane njeno začasno pribežališče. Zgodba Ničvrednice izpostavlja tabuizirano temo staranja in odvečnosti človeškega življenja. Avtorica anomalije sodobne družbe, kot so starizem, politične igre moči in zlorabe položaja, prekarno delo, razgalja tudi skozi življenjske zgodbe ljudi, ki so z Ludmilo tako ali drugače povezani. Jana Juráňová (1957) je slovaška pisateljica, dramatičarka, prevajalka, publicistka, urednica in založnica. Roman Ničvrednica je njeno osmo, najnovejše delo.

John Grisham

Sodnikov seznam

Sodnikov seznam

Prevedel Jure Šešet, Učila

Sodnikov seznam je druga knjiga z junakinjo Lacy Stoltz, preiskovalko pri floridskem Odboru za nadzor sodstva, prva je bila Žvižgači. Tokrat Lacy preiskuje primer, ki daleč presega zapletenost vseh, s katerimi se je kdaj srečala. Nekega dne jo namreč pokliče Jeri Crosby, profesorica na univerzi, ki trdi, da je morilec, ki je pred leti umoril njenega očeta, tudi profesorja na pravni fakulteti, v resnici serijski morilec, skrit pod masko uspešnega in priljubljenega sodnika. Lacy primer sprva zavrne, saj komajda verjame v resničnost obtožb, poleg tega za noben umor ni dokazov. Potem pa jo primer začne čedalje bolj zanimati, dokler ga ne sprejme in se ga loti z vsemi sredstvi, pri čemer mora nenehno paziti na zakrivanje identitete pritožnice. Morilec je nadpovprečno inteligenten, iznajdljiv in se že več kot dvajset let izmika roki pravice. Za seboj na kraju zločina ne pušča niti ene same sledi, razen svojega »podpisa« – načina, kako umori žrtve.

Marco Missiroli

Ko imel bi vse

Ko imel bi vse

Prevod Janko Petrovec, Cankarjeva založba

Marco Missiroli (1981) sodi med najuspešnejše italijanske romanopisce. Njegova dela so praviloma umeščena med rodni Rimini in Milano, kjer živi zdaj. Zgodba Ko imel bi vse se dogaja v Riminiju leta 2019. Štiridesetletni Sandro sicer vztraja pri samskem življenju, a se na začetku poletja vrne iz Milana na obisk k ostarelemu očetu. Ne zaveda se, da s sabo prinaša tudi zasvojenost s pokrom. Ne ve, da ga čakajo v očetovi družbi meseci premolkov in stežka izdavljenih resnic, ki pa ga bodo osvobodili sebičnosti. Predsezona, posezona in smrt letoviščarstva v jadranskem mestu tako postanejo prispodoba vnovičnega zbližanja med odraslima moškima, ki ju je življenje oropalo žensk. Poleg avtorjevega spretnega upodabljanja jadranskih motivov je tu arhetipska tema, odnos med odraslim sinom in očetom.