Nevsiljiva, subtilna in afirmativna vzpodbuda

Včasih, morda celo pogosto, je povsem odveč pisati dolge analize določene knjige. Tako rekoč sama se ponuja v branje, je vsebinsko, kronološko in formalno zaokrožena in samozadostna, razčlembe, pripombe in različna modrovanja povsem brez potrebe razkrivajo določene aspekte in s sugestijami ter pogosto neumestnimi izpeljavami in zaključki razblinjajo čar branja. Knjiga Dane Zajc v besedah je nedvomno ena takšnih.Jerneja Katona Zajc in Aleš Šteger sta s svojim izborom pesmi, odlomkov iz dram, esejev, intervjujev, memoarskih okruškov, neobjavljenih rokopisov, priložnostnih observacij in različnih uradnih dokumentov, ki pričajo ...