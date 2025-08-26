Ni miru, ki mu ne bi bilo treba plačevati davka peklu

V nadaljevanju preberite:

Pisatelj Charles Bukowski je ob prebiranju Lowryjevega romana dejal, da se je »posral od dolgčasa«, češ da mu manjka »tempa, živahnosti, življenja, sonca, okusa in žmohta«, in imel je vsaj delno prav; Pod vulkanom je resnično roman, pogreznjen v počasno, razvlečeno mrakobnost, a je takšen načrtno, saj, kot je v The London Review of Books zapisal pesnik in kritik Michael Hofmann, »kot črna luknja požira svetlobo. Gre za delo takšne teže in prepletenosti in spektroskopskega bogastva, da je prej svet kot izdelek. Masa je, aglomeracija zavesti in izkušnje in izjemne osebne miline.«