FOTO:Ni upanje tisto, ki umre zadnje

Mislila sem, da bo knjiga Boštjana Videmška Plan B, ki govori o podnebnih spremembah, pesimistična, a ni. Gre za temo, ki je zelo realna, a se vseskozi pretvarjamo, da je nekaj abstraktnega. V tej knjigi je vse konkretno. Njena glavna poanta pa je skorajda biblijska, saj govori o tem, kako rešiti svet.Pravijo, da si ljudje lažje predstavljamo globalno ekološko katastrofo, ki bo počasi in vztrajno uničevala življenje planeta in prihodnjih generacij, kot to, da bi v sedanjosti kaj spremenili. Kdaj smo se tako zelo prilagodili dejstvu, da bomo uničili planet? Politiki, ekologi, podjetniki, znanstveniki, milijarderji se vsake toliko ...