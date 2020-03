»Nič nimam proti ljudem. A ni treba, da so povsod«

»Z njo ni težav, najraje stoji in gleda.« Bernhard Schlink tako že v prvem stavku opiše, kakšna je bila v otroštvu Olga, glavna junakinja njegovega romana.Čeprav je bila sirota in si je morala sama izboriti prostor pod soncem, je bila na neki način ves čas v mirovanju, kot jezero. Tako kot so bile v poznem 19. stoletju in na začetku 20. stoletja skoraj vse ženske. Čeprav je bila Olga pametna, velikodušna, dobra, pogumna, strastna in zaljubljena, njeno življenje spolzi skozi roman, kot voda, kadar si umivamo roke. Roman je potovanje skozi nemško zgodovino, od 19. stoletja pa vse do sodobnega časa. Samo zaradi ritma in ...