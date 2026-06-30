(OCENA) Nika Nikolič: Zataknjeni v vezju

Med bolj zanimivimi deli romana so tisti, ki kažejo, kako sta že človeška družbena organizacija in komunikacija »androidski«.

Zadnjih deset let bi lahko označili za obdobje, ko so tendence znanstvene fantastike v slovenski prozi začele postajati opaznejše. Konec koncev gre tudi za to, da nekateri najpopularnejši žanrski tropi – umetna inteligenca, bioinženiring, roboti kot člani družbe – pač postajajo del najbolj vsakodnevne realnosti. Obenem pa je sodobnost čas hitrih geopolitičnih sprememb in slutnje krhanja obdobja liberalne demokracije, tudi na račun tehnološkega razvoja, platformnega kapitalizma in multinacionalk. Znanstvena fantastika, če ne drugega, implicitno, sugerira tudi spremembo v načinu ekonomsko-političnih ureditev. V ta okvir se umešča tudi novi roman Nike Nikolič Zataknjeni v vezju. V recenziji del je eden od uvodnih odstavkov ponavadi namenjen hitremu povzetku zgodbenega okvira in določitvi ...