Nismo imeli kraljev, imeli smo pesnike

Gostitelji so že pred začetkom sejma z navdušenjem ugotavljali, da smo Slovenci narod s posebnim odnosom do poezije, ki je močno prepletena tudi z našo narodno identiteto.

Antologija je izšla pod nemškim naslovom Mein Nachbar auf der Wolke pri založbi Carl Hanser Verlag v sodelovanju z Nemško akademijo za jezik in slovstvo. Na predstavitvi, ki jo je moderiral pesnik in založnik Piero Salabè, so bili navzoči uredniki izdaje Matthias Göritz, Amalija Maček in Aleš Šteger ter pesniki Boris A. Novak, Ana Pepelnik, Ifigenija Simonović in Stanka Hrastelj.