Niso imeli avtorice kriminalk, zato si jo je izmislila

Inšpektor Castillo je romaneskni prvenec uveljavljene malteške avtorice Clare Azzopardi (1977), v katerem se prepletajo tri zgodbe: osebna zgodba Amande, ki po očetovi smrti obišče odtujeno mamo, ki jo je zapustila v otroštvu, nerešeni umor priljubljene avtorice kriminalk K. Penza, ki je bila tudi Amandina teta, ter prigode policijskega inšpektorja Dennisa Castilla, glavnega junaka romanov pisateljice K. Penza. Po romanu so posneli tudi film. Z avtorico smo se pogovarjali o njenem ustvarjanju, vlogi žensk v malteški družbi in bombnih eksplozijah.