Njena draga Zaza

V avtobiografski pripovedi Konec koncev (Tout compte fait), ki jo je Simone de Beauvoir napisala leta 1972, piše, kako se je nekoč po popoldanskem dremežu zbudila in najprej ni vedela, kje sploh je, trenutek zatem pa se je kot otrok začudila: »Zakaj sem jaz jaz?« Premišljevala je, da je bilo neskončno veliko možnosti, da bi spermij našel povsem drugo jajčece, da bi se rodila kot moški, da je ne bi zanimala filozofija. »Lahko bi se zgodilo, da ne bi spoznala Sartra. Zgodilo bi se lahko karkoli.«Nikoli se ni prenehala čuditi življenju. Morda so zato njene redke leposlovne knjige avtobiografske in morda so prav zato, ker je ...