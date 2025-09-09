Ko Slovenija postane strast in objekt oboževanja

V nadaljevanju preberite:

Ameriški profesor, pisatelj, televizijski in radijski voditelj ter avtor večkrat nagrajenih podkastov, Noah Charney, je nedavno pri založbi Beletrina izdal knjigo Slovenoljub, s podnaslovom Kulturne dogodivščine v najboljši deželi na svetu. V njej bralca duhovito in pronicljivo popelje skozi kulturno zakladnico svoje posvojene domovine. Nekateri eseji, zbrani v tej knjigi, so bili že prej objavljeni na nekaterih spletnih portalih in v revijah. V njih predstavlja svoj pogosto začudeni pogled na mnoge slovenske šege in navade, ki jih je tudi osebno izkusil in se v Slovenijo še bolj zatreskal. Postal je poklicni slovenoljub.