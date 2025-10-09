Nobelov lavreat: V življenju sem želel napisati le eno knjigo

Z letošnjim Nobelovim nagrajencem za literaturo, madžarskim pisateljem Lászlóm Krasznahorkaijem, je pred enajstimi leti, ko je bil dobitnik vilenice, intervju opravil Delov novinar Igor Bratož. Predlanskim je pisatelj gostoval v Sloveniji v okviru festivala Fabula.

V slovenščino sta prevedena njegova romana Satanov tango in Vojna in vojna ter kratka proza Svet gre naprej.

Pisatelj, ki so ga že takrat postavljali ob bok največjim imenom svetovne literature, kot so José Saramago, Roberto​ Bolaño, Gogolj in Herman Melville, je takrat med drugim izjavil, da je želel v življenju napisati le eno knjigo, ne pa postati pisatelj. »Družbeni položaj pisatelja se mi je od nekdaj zdel čuden, zmeraj sem hotel živeti bolj na robu družbe.«

A se je po izidu njegovega prvega romana Satanov tango izkazalo, da to nikakor ni bilo tisto, kar je hotel. »Tako zagrenjen sem bil, da sem si rekel: Poskusiti moraš znova, morda boš naslednjič vsaj malo boljši. No, pa je potem prišla tretja knjiga, četrta in tako naprej ...« je dejal pisatelj, rojen leta 1954 v majhnem madžarskem mestu Gyula na jugovzhodu Madžarske.

Satanov tango je na Madžarskem postal literarna senzacija in avtorjevo prelomno delo. Roman v močno sugestivnih besedah opisuje skupino revnih prebivalcev zapuščene kolektivne farme na madžarskem podeželju tik pred padcem komunizma.

Politika me kot pisatelja ne zanima

»Pisatelj, če je res do konca prepričan, da je pisatelj, se mora spraševati samo o enem – kako napisati naslednjo knjigo. To je najbolj pomembno vprašanje, na katero mora odgovoriti. Nikakor ne spadam med avtorje, ki se radi posredno ali precej neposredno pečajo s politiko. Sicer vem, kaj je politika, vem, kako politiki gledajo na svet, a politika me zanima le takrat, ko se kak moj literarni lik ukvarja s političnim vidikom kakega vprašanja. Kot pisatelja in posameznika me politika niti najmanj ne zanima,« je dejal v intervjuju.

V romanih se, kot je dodal, ukvarja se z drugačnimi vprašanji človekovega bivanja ... »Z mojimi junaki je tako, da me njihov socialni položaj na primer niti ne zanima, bolj iščem bistvo kakega človeka. Morda sem prevečkrat bral Kafko. Grad sem v treh letih zagotovo prebral več kot desetkrat. To ima vpliv.«