Nodiereva nagrada Jaroslavu Skrušnýju, posebna omemba Špeli Tomec

Dobitnika osrednjih priznanj za prevod iz francoščine sta se izkazala s poslovenjenjem Balzacovih novel Dekle z zlatimi očmi in Houellebecqovega romana Uničiti.
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Jaroslav Skrušný se je izuril v prevajanju francoskega realizma s Stendhalom, Špela Tomec se ukvarja s prevajanjem literature šele šest let. FOTO: Blaž Samec
S pogovorom o poklicu prevajalca in prevajalskih izzivih je bila sklenjena podelitev Nodiereve nagrade za najboljši prevod iz francoščine ter Goncourtove nagrade Slovenije. Študenti FF UL so se na podlagi lanske zadnje selekcije Goncourtove akademije odločili za roman La nuit au coeur (Noč v srcu) Nathache Appanah (Gallimard), tričlanska žirija pa je nagradila prevod Balzacovega Dekleta z zlatimi očmi Jaroslava Skrušnýja (Beletrina) ter namenila posebno omembo Špeli Tomec za Uničiti Michela Houellebecqa (Cankarjeva založba).
Posebne omembe in izredne nagrade, kot jo je pred nekaj leti prejel Branko Madžarević za Montaigneve Eseje (Beletrina), so pri nodieru prej izjema kot pravilo. Vendar se je Špela Tomec z Uničiti prvič predstavila kot posrednica Houellebecqovega opusa, ki je pri ...
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