Nodiereva nagrada Jaroslavu Skrušnýju, posebna omemba Špeli Tomec

S pogovorom o poklicu prevajalca in prevajalskih izzivih je bila sklenjena podelitev ­Nodiereve nagrade za najboljši prevod iz francoščine ter Goncourtove nagrade Slovenije. Študenti FF UL so se na podlagi lanske zadnje selekcije Goncourtove­ akademije­ odločili za roman La nuit au coeur­ (Noč v srcu) Nathache Appanah (Gallimard), tričlanska žirija pa je nagradila prevod Balzacovega Dekleta z zlatimi očmi Jaroslava Skrušnýja (Beletrina) ter namenila posebno omembo Špeli Tomec za ­Uničiti ­Michela Houellebecqa (Cankarjeva založba). Posebne omembe in izredne nagrade, kot jo je pred nekaj leti prejel Branko Madžarević za Montaigneve Eseje (Beletrina), so pri nodieru prej izjema kot pravilo. Vendar se je Špela Tomec z Uničiti prvič predstavila kot posrednica Houellebecqovega opusa, ki je pri ...