Norvežani presenetili, razburili in očarali

Center za norveško literaturo Norla je prejšnji mesec izdal popolno poročilo o gostovanju Norveške kot častne gostje na lanskem frankfurtskem knjižnem sejmu. Rezultati se ob preseženih ciljih berejo kot popoln uspeh, ki ga je severnjakom mogoče skoraj zavidati.Norla je po besedah direktorice Margit Walsø kandidaturo in projekt v celoti pripravljala že tri leta pred podpisom formalne pogodbe leta 2016 v Oslu, leto kasneje so postopoma začeli izvajati bogat kulturni in literarni program in ga stopnjevali vse do začetka frankfurtskega knjižnega sejma 2019.Direktor sejma Juergen Boos je ob podpisu izjavil, da ga veseli gostovanje ...