FOTO:Nov paket kriminalk

Mož s popolnim spominom

55

Zagrenjeno srce

Mož s popolnim spominomprevod Maja Kogej, UčilaAmeriški pisatelj David Baldacci je eden najbolj priljubljenih avtorjev kriminalk. Več njegovih likov je zaživelo v seriji romanov. To velja tudi za kriminalista Amosa Deckerja, serijo šestih knjig z njim kot glavnim junakom je začel leta 2015 z romanom Mož s popolnim spominom. Deckerju je udarec v glavo sprožil popolni spomin, zato postane odličen kriminalist. Vendar so taki možgani lahko prej prekletstvo kot blagoslov. V prvem delu serije mora rešiti umor lastne družine. Ko nekega večera pride iz službe domov, najde umorjene člane svoje družine: ženo, hčerko in svaka. Vsaka podrobnost tiste strašne noči se mu za vedno vžge v spomin. Kmalu zapusti policijo, ostane brez doma in konča na ulici. Kadar more, opravlja zasebne preiskave in se uborno preživlja kot zasebni detektiv.55prevod Maja Lihtenvalner, UčilaIrski pisatelj James Delargy je s prvencem 55, napetim trilerjem z ubijalskim preobratom, precej pompozno stopil na literarno prizorišče. Zgodba se dogaja v zaspanem mestecu v Zahodni Avstraliji, na robu prostrane divjine. To je dom Chandlerja Jenkinsa, komandirja majhne policijske postaje, kjer se ukvarjajo v glavnem s prijavami družinskega nasilja in pritožbami zaradi hrupa. Vendar je miru konec, ko nekega dne na policijsko postajo pride ranjen moški, umazan od krvi. Ime mu je Gabriel in Jenkinsu pove, da so ga omamili, odpeljali v kočo v gozdu in vklenili v železne okove. Moškemu, ki ga je ugrabil, je ime Heath. Ta je Gabrielu dejal, da bo številka 55, njegova petinpetdeseta žrtev. Ko policija organizira lov na osumljenca, nastane zaplet, saj na postajo prikoraka moški, ki trdi, da je Heath. Jenkinsu pove, da ga je ugrabil možakar po imenu Gabriel. Še več, Gabriel naj bi Heathu dejal, da bo žrtev številka 55. Kateri od njiju govori resnico?Zagrenjeno srceprevod Mateja Malnar Štembal, UčilaNorveški pisatelj, dramatik, slikar, prevajalec in glasbenik Frode Sander Øien, ki ustvarja pod psevdonimom Samuel Bjørk, je večplasten umetnik, katerega kriminalke primerjajo z največjima mojstroma skandinavskih kriminalk Jojem Nesbøjem in Stiegom Larssonom. Zagrenjeno srce prinaša tretji primer iz serije, v kateri umore raziskujeta komisar Holger Munch in preiskovalka Mia Krüger. Zgodba se začne na božični dan leta 1999, ko upokojenec ob samotni cesti v norveških gorah zagleda dečka, ki ima okoli glave privezano srnino rogovje. Štirinajst let kasneje v bližnjem jezeru najdejo truplo mlade balerine, na obali pa vanjo uprt fotoaparat. Preiskovalca se oba odpravljata na dopust, ko izvesta za ta umor. Kmalu najdejo še eno truplo in še en fotoaparat. Sledi ju peljejo do psihologa na zasebni kliniki ...