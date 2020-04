FOTO:Nov paket treh kriminalk

Dragi otrokprevod Maruša Mugerli LavrenčičUčilaMlada nemška pisateljica se je že s prvencem Dragi otrok hitro uveljavila med avtorji psiholoških srhljivk. Koča brez oken v gozdu. Življenje Lene in njenih dveh otrok je podrejeno strogim pravilom, ki jih je določil njen ugrabitelj, oče otrok. Štirinajst let je njegova ujetnica. Družinski vsakdanjik poteka po natančno določenem urniku, obroki, obiski stranišča, učenje, vse je strogo urejeno. Poleg otrok ima tudi mačko. Imeni otrok je pozabila, mački pa je ime gospodična Tinki. Njen mož je visok, ima kratke temne lase in sive oči. On ustvarja dan in noč. Kakor bog. Ščiti svojo družino pred nevarnostmi, ki jih skriva zunanji svet, in poskrbi, da bodo njegovi otroci vedno imeli mamo, ki bo skrbela zanjo. Ve tudi, da mu nikoli ne bodo vzeli žene in otrok, ker nihče ne ve, kje so. Ko pa Lena nekega dne zbeži, se njena mora šele začne. Njen mučitelj si želi vrniti tisto, kar mu pripada. In potem se postavlja še vprašanje, ali gre res za žensko z imenom Lena, ki je brez sledu izginila pred 14 leti. Policija in Lenina družina obupano poskušajo sestaviti sestavljanko, v kateri so predvsem neznanke.Na jasiprevod Petra BreceljUčilaV seriji romanov o detektivki Tracy Crosswhite uspešnega ameriškega pisatelja Roberta Dugonija je doslej izšlo sedem knjig. Po dveh prevedenih (Sestrin grob, Njen zadnji dih) je tu še tretja, ki prinaša nov izziv za pronicljivo detektivko. Tracy je zagnana in trmasta ter ima neverjetno žilico za spoprijemanje z nerešenimi zločini. V mladosti so ji umorili sestro, zato je kariero posvetila preganjanju zločincev. Tako želi sorodnikom in prijateljem žrtev zločinov pomagati najti pravico. Ko jo v zgodbi Na jasi nekdanja sošolka na policijski akademiji in varovanka Jenni prosi, naj ji pomaga raziskati star primer dvomljivega samomora srednješolke indijanskih korenin, ki naj bi si pred štiridesetimi leti vzela življenje, se Tracy odloči, da ji bo pomagala. Ko pa preverja dokaze, ki jih je zbral Jennijin oče, ki je kot šerifov namestnik preiskoval dekletovo smrt, odkrije temne skrivnosti, vtkane v vezi skupnosti. Ali bo Tracy lahko izpolnila obljubo, dano svojcem umrlega dekleta, da bo odkrila, kaj se je v resnici zgodilo z njihovo hčerjo?Zadnja miljaprevod Maja KogejUčilaNova serija napetih kriminalk izpod peresa mojstra tega žanra, ameriškega pisatelja Davida Baldaccija, se nadaljuje. Po knjigi Mož s popolnim spominom je tu druga v nizu šestih knjig. Nekdanji vrhunski nogometaš Melvin Mars je bil tik pred vstopom v profesionalno ligo, ko so ga zaradi nasilnega umora staršev obsodili na smrt. Po dvajsetih letih zapora odšteva še zadnje minute do usmrtitve, takrat pa ga nepričakovano oprostijo. Dvojni umor je priznal nekdo drug. Posebna skupina FBI mora odkriti, za kaj gre. Zaradi priznanja bi namreč Marsa lahko izpustili na prostost, ne glede na to, ali je kriv ali ne. Zato se Amos Decker, izvrsten detektiv s popolnim spominom in sposobnostjo analitičnega razmišljanja, član te posebne skupine FBI, začne zanimati za ta primer. Opazi namreč osupljive vzporednice s svojim življenjem, saj sta bila oba nadarjena nogometaša, vendar sta zaradi tragedije ostala brez kariere. Oba sta zaradi okrutnega zločina izgubila družino. In v obeh primerih je leta pozneje umore nenadoma priznal nekdo drug. Nato pa izgine še članica Deckerjeve preiskovalne skupine. Kot kaže, ni na kocki le življenje obsojenca, ampak tudi njeno.