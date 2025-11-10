Nova interpretacija Pasolinijevega umora

V nedeljo, 2. novembra 1975, na italijanski dan mrtvih, je bil na opusteli obali Ostije, divjega rimskega predmestja, brutalno umorjen Pier Paolo Pasolini, eden najpomembnejših italijanskih umetnikov in intelektualcev 20. stoletja. Že pred najdbo trupla slovitega režiserja in literata je policija zaradi prehitre vožnje pridržala 17-letnega prostituta, za katerega se je izkazalo, da je sedel za volanom avtomobila, ki ni pripadal njemu, pač pa Pasoliniju. Najstnik je umor priznal in bil obsojen na devet let zapora. Kljub temu Pasolinijeva smrt ostaja eden najbolj znanih nerešenih umorov v zgodovini.