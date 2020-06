FOTO:Novosti Igorja Karlovška, Clare Mackintosh﻿ in Markusa Zusaka

Ognjeno pleme: V ujetništvuMišV drugi knjigi iz serije Ognjeno pleme, ki se dogaja v obdobju preseljevanja narodov konec šestega stoletja, postaja vojska Slovanov pod Ognjenovim poveljstvom vse močnejša. A bizantinski cesar Mavricij ničesar ne prepušča naključju. Njegovi vojaki ujamejo Ognjenove otroke, postanejo talci v cesarski palači. Ti pa niso lahek nasprotnik, saj se pretkana zdravilka Ajda, prelepa Mila, ki ji sledijo vse živali, in srboriti trojčki Vuk, Vlad in Plamen, mojstri prače, loka in meča, ne mislijo podrediti cesarjevim načrtom. Zgodovinski mladinski pustolovski roman z elementi fantastike ima v središču dogajanja pet otrok poveljnika slovanske vojske, ki so, medtem ko oče širi slovansko ozemlje proti zahodu, prepuščeni na milost in nemilost naklepom njegovih nasprotnikov, ki v otrocih vidijo sredstvo za izsiljevanje. Če se je v prvem romanu iz serije, Pobeg, zgodba dogajala v stepski ravnini, pa se tokat med zidovi Konstantinopla s pogledom na morje. V najbolj mogočnem evropskem mestu tistega časa se tudi vse bolj kažejo velike selitve narodov. V napetem romanu avtor ujame burno dogajanje tega zgodovinskega obdobja in ga preplete s svojo domišljijo. Igor Karlovšek je sicer kot pisatelj bolj znan po odvetniških kriminalkah, tokrat pa je mladini namenil pustolovske zgodbe iz naše zgodnje zgodovine.Izpustila sem teprevod Barbara Golubovac Golob, UčilaMed ljubitelji kriminalk in psiholoških trilerjev je bil prvenec Izpustila sem te angleške pisateljice in nekdanje policistke Clare Mackintosh prava senzacija. Postal je knjižna uspešnica na seznamu najbolje prodajanih knjig Sunday Timesa in prodajni fenomen med elektronskimi knjigami. Leta 2016 je avtorica zanj prejela britansko nagrado za kriminalko leta in premagala J. K. Rowling, ki piše v tem žanru pod imenom Robert Galbraith. Roman prinaša zgodbo Jenne Gray, katere življenje se zaradi tragične prometne nesreče v hipu spremeni v moro. Naprej lahko živi le, če vse pusti za sabo in začne znova. Jenna se v obupni želji, da bi pobegnila, preseli v osamljeno kočo na valižanski obali, vendar jo ves čas preganjajo strahovi, žalost in spomini na kruto novembrsko noč, ki ji je za vselej spremenila življenje. Počasi spet začenja verjeti, da bi morda le lahko bila srečna. Hkrati spremljamo zgodbo bristolskega policijskega para preiskovalcev, ki skuša do konca raziskati to prometno nesrečo. Kot je zapisala avtorica v spremni besedi, je bila podlaga za roman resnična prometna nesreča, ko je nekdo do smrti povozil devetletnega fantka in pobegnil, ne da bi ga kdaj odkrili. Prav tako ima lastno izkušnjo izgube otroka. Oboje je povzela v svojem prvencu.Odposlanecprevod Alenka Ropret, SanjeMladi Ed Kennedy je taksist, lokalni parazit in temeljni kamen povprečnosti. Brezupno je zaljubljen v najboljšo prijateljico Audrey in ne najde svojega mesta v družbi, družini in med prijatelji. Bere veliko preveč, naredi pa odločno premalo. Prašne predmestne ulice vanj vpisujejo sporočilo, da se človek ne more izogniti svoji usodi. Tako živi enolično življenje, dokler nekega dne po naključju ne prepreči bančnega ropa. Takrat v Edov nabiralnik prispe prva igralna karta. As. Na njej je skrivnostno šifrirano sporočilo. Takrat se Ed poda na nevarno pot. Z odrgnjenimi členki in posušeno krvjo na razvlečeni majici se odločno bori z mlini na veter. Bori se za osamljene in prezrte, ki jih skrivajo zanemarjene barake njegovega mesta. Postane odposlanec na misiji, o kateri mu ni povsem jasno, kakšen je njen cilj. Večkrat nagrajen mladinski roman Odposlanec je delo avstralskega pisatelja Markusa Zusaka, avtorja uspešnice Kradljivka knjig. Novi roman je poln upanja, smeha in ljubezni. Ko že vse kaže, da v življenju antijunaka Eda Kennedyja ni več nobene svetle točke, ga usoda zapelje v pustolovščino njegovega življenja, po kateri ni nič več tako, kot je bilo.