Kar upamo, da se bodo družbene spremembe pojavile po čudežnem naključju

V nadaljevnaju preberite:

Aleš Mendiževec je raziskovalec­ in urednik pri zavodu Maska. Doktoriral je iz filozofije Louisa­ Althusserja, čigar knjigo Predavanja o Rousseauju je prevedel v slovenščino. Pred kratkim je ­izdal svojo prvo filozofsko knjigo Naključje in jaz: filozofija za Louisa­ Althusserja​, v kateri, kot je v spremni besedi zapisal Mladen Dolar, se »pojma naključja loteva s strastjo, z vnemo, z lucidnostjo in s pojmovno pregnantnostjo, obenem pa ga umesti v žgoče probleme našega časa«. Danes zvečer bosta v Novi pošti Mendiževec in Dolar filozofsko delo predstavila javnosti.