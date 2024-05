Nuku najvišje odlikovanje Republike Slovenije

V nadaljevanju preberite:

»Malo imamo posvetnih ustanov, ki se lahko pohvalijo s tem, da se njihova starost meri v stoletjih. Četrt tisočletja Narodne in univerzitetne knjižnice nas spomni, da se zgodovina slovenstva ni začela leta 1991, 1945 ali 1918, ampak mnogo prej. Prav je, da jo vzamemo za svojo. Da pogledamo daleč nazaj v čas in si brez občutka manjvrednosti rečemo: 'Vse to smo dosegli, vse to smo ustvarili',« je dejala Nataša Pirc Musar.