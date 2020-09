FOTO:O lepoti, naravi, duši in svobodi

Pri založbi UMco so vedno v akciji. Za hladnejše jesenske večere so pripravili cel kup zelo različnih, a izjemno zanimivih knjig.Pisateljica in novinarka Vesna Milek je napisala knjigo Ogledala, v kateri so zbrani kratki zapisi o umetnosti, posebnih ljudeh, gledališču, igralcih, naravi, sodobni tehnologiji, nostalgiji, romantiki, melanholiji.Čutne impresije, ki jih lahko poljubno listamo in beremo in nam s svojo lepoto in modrostjo polepšajo dneve. Kot zapiše avtorica, je vse svoje profesionalno življenje prevodnik za ljudi, ki nam imajo povedati nekaj lepega, bistvenega in osvobajajočega.Svetla prihodnost (prevod Samo Kuščer) ...