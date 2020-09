FOTO:O predmestnih učiteljicah in poželjivih kaplanih

Pisateljica, prevajalka, publicistka in urednica Marica Nadlišek Bartol (1867–1940) je v slovensko kulturno zgodovino zapisana kot buditeljica narodnega gibanja slovenskih žensk, mentorica številnim avtoricam (in bralkam) ter prva urednica prvega slovenskega ženskega časopisa Slovenka, ki je konec 19. in v začetku 20. stoletja močno pripomogel k udejstvovanju slovenskih pisateljic, publicistk ter prevajalk in k sodelovanju med drugim pritegnil tudi Zofko Kveder, Otona Župančiča, Simona Gregorčiča in Vido Jeraj.Marica Nadlišek Bartol se je leta 1867 rodila na Kolonji v Trstu, nato pa se s starši kaj kmalu preselila k Sv. Ivanu ...