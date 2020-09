FOTO:O temačnem prijateljstvu

Sedem lažiPrevod Katja Jeraj Valentinčič, UčilaAngleška pisateljicaje kariero začela kot pomočnica pri založbi Penguin Random House in tam napredovala v urednico. Vendar je urednikovanje ni v celoti izpolnilo, zato se je lotila pisanja. Tri leta se je trudila, a ni dočakala uspeha, dokler je ni k pisanju romana Sedem laži spodbudila neka pesem, ki jo je slišala v muzikalu Natakarica v New Yorku. Vedno je oboževala knjige s temačnim podtonom, zato ne preseneča, da takšne piše tudi sama. Njen prvenec Sedem laži o temačnih plateh prijateljstva je postal svetovna uspešnica. To je hipnotična kriminalka, ki raziskuje tanko mejo med brezmejno ljubeznijo in obsedenostjo. Vse se je začelo z eno samo lažjo, vendar kot je znano, se nikoli ne konča le pri tem. Ena laž vodi k drugi in tako naprej. Jane in Marnie sta si med odraščanjem povedali vse. Zaupali sta si najgloblje skrivnosti. To je bilo za njiju povsem samoumevno. Toda ko se Marnie zaljubi, se začne vse spreminjati. Jane ima namreč skrivnost, sovraži Marniejinega bogatega, samovšečnega moža. In ko jo Marnie vpraša, ali ji je všeč, Jane pove prvo laž. Toda če bi bila odkrita, morda mož njene najboljše prijateljice ne bi bil mrtev.Dom za PennyPrevod Katarina Jerin, Mladinska knjiga​Jamie Brenner je pisateljica iz Združenih držav, odraščala je v predmestju Filadelfije ob prebiranju romanov Jackie Collins in Judith Krantz. Ti so očitno močno vplivali nanjo, da se je odločila za študij literature, kar jo je kasneje popeljalo v založništvo. Kmalu so jo zasrbeli prsti in lotila se je pisanja. Roman Večno poletje ji je prinesel mednarodno slavo. V svojih delih rada prepleta počitnikovanje, obmorska mesteca in plaže z ljudmi in njihovimi (ljubezenskimi) usodami. Sama rada obiskuje počitniške kraje, kjer dobiva navdih za svoje romane. V romanu Dom za Penny je glavna junakinja Emma Mapson hotelska receptorka v letovišču Sag Harbor. Eden najimenitnejših obiskovalcev hotelskega bara je sloviti slikar Henry Wyatt, ki si je tu ustvaril dom in redno kramlja z Emmino hčerko Penny. Ko slikar umre, Emma izve, da je svojo čudovito hišo zapustil Penny. Takšna oporoka pa razbesni slikarjevo dolgoletno prijateljico in umetniško agentko Beo Winstead, saj je Henry hišo in svoje slike obljubil njej. Iz New Yorka se jezna odpravi v Sag Harbor, odločena, da bo razkrinkala pohlepno domačinko in ovrgla oporoko. Kar sledi, temeljito spremeni življenja vseh udeležencev.18. ugrabitevPrevod Mateja Malnar, UčilaIz tovarne hitrega pisanja prihaja nova kriminalka, ki je nastala v sodelovanju Jamesa Pattersona in Maxine Paetro, gre za novo izdajo v seriji Klub preiskovalk umorov. Narednica Lindsay Boxer se tokrat spopada s skrivnostnim izginotjem treh učiteljic. Primer iskanja pogrešanih oseb se hitro razvije v zapleteno preiskavo nevsakdanjega umora, ki kaže na morilca, ki ne izbira sredstev. Lindsay je pod velikim pritiskom, saj se preiskava ne premakne z mrtve točke. Tudi njen mož Joe Molinari, ki dela za FBI, se spopada s skrivnostnim primerom ženske, ki trdi, da je zloglasnega vojnega zločinca iz domače Bosne videla na ulicah San Francisca. Po tistem, kar ji je storil med vojno, ne more verjeti, da se lahko svobodno sprehaja naokoli – je uspešen in premožen. Podrobnosti njegovega delovanja v času vojne so naravnost grozljive. S pomočjo zagretih in pogumnih prijateljic Kluba preiskovalk umorov Lindsay in Joe odstirata tančice skrivnosti in uspešno premagujeta ovire, ki jih tudi tokrat ni malo. V novi kriminalki se prepletata napeti zgodbi, ki razkrivata človeško pokvarjenost in spoznanje, da na koncu le zmaga pravica.