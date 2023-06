Občutek za žalost izkoreninjenih

V nadaljevanju preberite:

Tako kot je na Cipru vse manj dreves, ker so jih nerazumno posekali, tako je tudi vse manj zaupanja med Turki in Grki. To je nekako osnovna premisa veličastnega romana turške pisateljice Elif Shafak o ljubezni in sovraštvu Otok pogrešanih dreves.

Naša zgodovina je zgodovina begunstva, izkoreninjenosti in večnega spraševanja, kdo smo. Če bi radi vedeli, kam gremo, je dobro vedeti, od kod prihajamo. Te velike dileme so srčika novega romana v Franciji rojene turške pisateljice Elif Shafak. Je ena najbolj priljubljenih in pronicljivih turških pisateljic, ki pa v domovini ni več dobrodošla.