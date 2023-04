Obdobje Rolling Stonesov še kar traja

Lesley-Ann Jones

Obdobje Rolling Stonesov

Prevod Simon Demšar, Učila, 2023

The Rolling Stones so največja rokovska skupina na svetu. Kaj vse so skupaj naredili dobrega in slabega od 12. julija 1962, ko so kot Rollin' Stones imeli svoj prvi nastop v londonskem klubu Marquee, je povzeto v tej biografiji. Kasneje so dodali črko g in spremenili svet in sebe. Njihova zgodba vsebuje tematike za nekaj filmov, od obilice drog, seksa in rock'n'rolla do umorov in samomorov, izdaje, bežanja, pedofilije in še česa vmes. Ikonoklastični pristop avtorice se bo mnogim zdel svež, drugim pa bogokleten. To je zgodba o petih belopoltih britanskih fantih, ki so se odločili, da bodo igrali glasbo črne Amerike. Kaj hitro so postali antipod Beatlom in so jih imeli za hudičeve odposlance. K temu so sami veliko pripomogli tako s svojim obnašanjem kot z glasbo in besedili. Jonesova si je izkušnje nabirala kot novinarka britanskih časopisov in je avtorica uspešnih biografij o Johnu Lennonu, Freddieju Mercuryju, Davidu Bowieju in Marcu Bolanu.

James Wyllie

Žene nacistov

Prevod Matejka Križan, Lynx, 2023

Za vsakim vodilnim nacistom je stala predana nacistična žena. Göring, Goebbels, Himmler, Heydrich, Bormann, Hess so bili vodilni možje nacistične Nemčije in njihova imena so močno vrezana v zgodovinski spomin sveta. Manj pa so znane Carin, Emmy, Magda, Margarete, Lina, Gerda in Ilse, žene teh zloglasnih mož. To so bile odločne ženske zapletenih značajev pod močnim vplivom Hitlerja in nacistične ideologije. Knjiga britanskega pisatelja in scenarista Jamesa Wyllieja Žene nacistov prinaša zgodbe teh prezrtih žensk, ki so skozi vzpon in padec nacizma ljubile in izgubljale, se prepirale s svojimi možmi in med seboj, svoje domove krasile z ukradenimi umetninami in jedle hrano, ki so jim jo na mizo postavljali zasužnjeni ujetniki koncentracijskih taborišč. Knjiga je podroben prikaz njihovega življenja, spretno prepletena z zgodbami iz let pridobivanja vpliva in moči, prevzema oblasti, padca in povojnega življenja zanikanja in zablod.

Jaka Tomc

Stop igra

Proksima, 2023

Avtor devetih knjig, Jaka Tomc, je v svoji drugi knjigi o bolezni, ki ga tare, bipolarni motnji, povabil bralce v svoj svet, v katerem ne manjka vzponov in padcev, pa tudi ne mučne hoje po ravnem. Avtor uspešnice Manični poet se je razpisal o bipolarni motnji, ki je zahrbtna bolezen, s katero pa se vendarle da dokaj normalno živeti. Pravi, da se z njo ne bojuje več, ampak živita v nekakšni simbiozi. Motnja mu je veliko vzela, a tudi precej dala. »Bipolarna motnja je loterija. Včasih zadeneš dober dan, včasih naletiš na obdobje, ko brodiš po gnojnici, večino časa pa hodiš po ravni črti, o kateri misliš, da se ne bo nikoli končala.« Stop igra je tako nadaljevanje in kot nadgradnja prejšnje uspešnice. Prinaša več zgodb, več pogledov vase ter več idej in nasvetov, kako živeti in preživeti z bipolarno motnjo. V knjigi so tudi pričevanja drugih ljudi, uradni zapisniki iz psihiatrične bolnišnice in razni izvidi, kar ji daje dodatno težo avtentičnosti. Avtor je bil med letoma 2007 in 2015 desetkrat hospitaliziran v ljubljanski psihiatrični bolnišnici. Diagnozo, bipolarna afektivna motnja, tip 1, je dobil leta 2008.

Isabel Allende

Dolgi cvetni list morja

Prevod Sara Virk, Sanje, 2023

Čilska pisateljica Isabel Allende je ena najbolj branih špansko pišočih avtorjev na svetu. Ladja Winnipeg je septembra 1939 prepeljala več kot dva tisoč španskih republikancev, ki so po španski državljanski vojni hirali v francoskih izgnanskih taboriščih. To reševanje je potekalo pod vodstvom čilskega pesnika Pabla Nerude. V vihri španske državljanske vojne je mladi zdravnik Víctor Dalmau skupaj s prijateljico, pianistko Roser Bruguera, moral zapustiti Barcelono in se čez Pireneje podati na pot izgnanstva v Francijo. Begunca po potovanju z ladjo Winnipeg v deželi »dolgega cvetnega lista morja, vina in snega« sprejmejo kot junaka. V Čilu sta varna nekaj desetletij, vse do državnega udara, ki strmoglavi socialističnega predsednika Salvadorja Allendeja. Víctor in Roser sta spet izkoreninjena, toda kot piše avtorica, sicer sorodnica strmoglavljenega predsednika, »če človek živi dovolj dolgo, se krogi sklenejo«.