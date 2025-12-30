  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Knjiga

    (OCENA) Ajda Bračič: Kresničevje

    Roman artikulira tako zagate newageevskih utopij kot racionalistične skepse.
    Dominantni glas romana je Agnes, ki v gozdu okrog stare, razpadajoče družinske hiše išče svojo pogrešano sestro, s katero sta se sprli. FOTO: Voranc Vogel
    Galerija
    Dominantni glas romana je Agnes, ki v gozdu okrog stare, razpadajoče družinske hiše išče svojo pogrešano sestro, s katero sta se sprli. FOTO: Voranc Vogel
    Robert Kuret
    30. 12. 2025 | 06:00
    7:56
    A+A-

    Kresničevje (LUD Literatura, 2025), prvi roman Ajde Bračič, bi lahko bilo slovenska prozna variacija Solsticija (Midsommar), filma Arija Asterja iz leta 2019: izolirana skupnost, vračanje k naravi, new age, poganski rituali, žrtvovanje kot odgovor na zagate sodobne družbe, ki jo zaznamujejo ključniki industrializacija, potrošništvo, ekološko opustošenje in odtujenost.

    Dominantni glas romana je Agnes, ki v gozdu okrog stare, razpadajoče družinske hiše išče svojo pogrešano sestro, s katero sta se sprli. Med iskanjem naleti na bližnjo skupnost Sare, Joshue in Tulsi, ki odmaknjeni od sveta živijo svojo alternativno utopijo. Kresničevje teče po dveh časovnih linijah: poleg Agnes, ki zaseda večino romana, so krajša poglavja namenjena puščavniku, pridigarju in gozdnemu čuvaju Valentinu, ki se je zapletel v nesrečno ljubezensko zgodbo z gospodarjevo hčerko. Poglavja z Valentinom so pisana na način popisa določenih dejstev realne zgodovinske osebe, kjer je treba praznine zapolnjevati tudi s spekulacijo.

    Osrednja linija motivno spominja na Behemota Jerneja Županiča, kjer je prav tako šlo za iskanje pogrešane, sicer anarhistično radikalizirane sestre in kjer je avtor slikal dvoje osnovnih načinov družbenega odpora: totalno zanikanje institucij in poskus njihovega prevrata ali pa počasnejše družbeno revolucijo z infiltracijo v same institucije.

    Tudi trije alternativci Kresničevja, ki skušajo živeti samooskrbno, imajo svoje vizije družbenega odpora, kjer se vedno bolj izrisuje antičloveški sentiment: planet sam po sebi ni v krizi, v krizi je zgolj kot ekosistem za trenutno človeško civilizacijo. Gre torej za pozicijo, ki recimo znotraj žanra znanstvene fantastike v prihodu nezemljanov vidi dobrodošli element, ki bo izbrisal človeško vrsto, zapleteno v nerešljive antagonizme.

    V tem smislu lahko Kresničevje beremo tudi kot kritiko newageevskega, desnega poganstva, ki želi doseči neki naivni, primordialni spoj z naravo: skratka, transformirati človeka v nekakšno »enost z naravo« (odličen prikaz psihotičnega razpada osebnosti takšne pozicije je pesniška zbirka Notranje zadeve Tiborja Hrsa Pandurja).

    Kresničevje lahko beremo tudi kot kritiko newageevskega, desnega poganstva, ki želi doseči neki naivni, primordialni spoj z naravo. FOTO: promocijsko gradivo
    Kresničevje lahko beremo tudi kot kritiko newageevskega, desnega poganstva, ki želi doseči neki naivni, primordialni spoj z naravo. FOTO: promocijsko gradivo

    Pri tem so posebej zanimiva kratka sanjska poglavja, ki se začnejo pojavljati, ko se Agnes pridruži skupnosti Sare, Joshue in Tulsi: v teh sanjah recimo postaja reka, celo bog. Zanimivo je, da nas poglavja ne popeljejo v sanjsko logiko, sanjsko občutje, ampak skušajo ta poglavja esejsko deklarativno vzpostaviti neko izkušnjo, ki pa kot občutje oziroma kot sanjska scena v teh prizorih umanjka.

    Čeprav se zdijo opisi znotraj pisateljske doktrine »pokaži, ne povej« na prvi pogled literarno šibki, je ravno ta literarna šibkost točna artikulacija newageevske pozicije, kjer človek želi postati kot narava (recimo: kot voda), pri čemer spregleda, da je že on sam specifičen način obstoja narave – prav s tem utrjuje svojo transcendentno pozicijo, ki jo želi na videz presegati. Avtorica morda to najbolje artikulira v poglavju, ko se znajdemo v poziciji bukve, v njenem prvoosebnem govoru: bolj ko se trudi dosegati pozicijo narave, bolj jasno je videti, da ne govori zares bukev, ampak zgolj v bukev zakamuflirani človeški glas, ki naj ustvarja vtis govora bukve.

    Pri tem se postavlja vprašanje, kako pridemo do pozicije, kjer »narava spregovori«. Tu nam lahko pomaga primerjava dveh ekoloških dokumentarcev, Ena za reko: zgodba Save Rožleta Bregarja in Trenutek reke Anje Medved in Nadje Velušček. Film Ena za reko, ki sicer izvrstno kaže problematiko gradnje hidroelektrarn, si v določenem trenutku vendar dovoli spust v komično-obsceno pozicijo, ko nam ženski glas v offu pripoveduje s »pozicije reke«, kot da je ona sama Sava.

    Strategija Anje Medved in Nadje Velušček v filmu Trenutek reke je v tem smislu nasprotna: Soča nikdar ne govori »neposredno«, kot ona sama, ampak lahko najbolje spregovori ravno prek vseh možnih načinov, kako si jo ljudje prisvajajo. Prav s tem, ko avtorici namnožita glasove in pozicije »uporabe« Soče, ustvarita vtis, da nobeden od teh glasov ni dokončna resnica Soče: Soča tako ne »spregovori« neposredno, kot »ona sama« – in se tako utrdi kot entiteta z »lastno substanco« –, ampak kot polje, ki ga prečijo in si ga prisvajajo mnogotere sile in ki mora te sile šele spoznati in artikulirati.

    Morda nam prav ti primeri lahko pomagajo še bolj učinkovito videti neustreznost projekta »nazaj k naravi«, ki v Kresničevju postane newageevska distopija ravno zaradi iluzije, da je po eni strani z družbo mogoče prekiniti – kljub samooskrbnosti Sara še vedno nakupuje v lokalni trgovini –, po drugi strani pa da je možno priti v naravo samo.

    Pri tem lahko opazimo, kako se tudi v romanu spreminja slog, od začetne samotne pozicije Agnes, ki poskuša najti svojo sestro, do njenega vključevanja v hipijevsko skupnost, katere del je bila začasno tudi njena sestra. Če so začetna poglavja polna nedoločene atmosfere, kjer se zdi, da stalne impresije gozda in spominov zgoščajo in upočasnjujejo ritem, smo v drugem delu precej bliže paranoidnim občutjem: narava oziroma njene entitete začnejo oživljati, bivanje v hipijevski skupnosti pa prežema nedorečena slutnja, da nekaj ni povsem v redu.

    Pri tem je treba poudariti, da romanu uspe ostati odprt v različne smeri: kljub blodnjam hipijevske skupnosti je vendar njihov projekt izraz družbene brezizhodnosti in kljub poskusu približanja silam narave v naravi še vedno ostaja nekaj presežnega in skrivnostnega, kar se med drugim artikulira prek krajevnega ljudskega izročila, kot so škopniki. Tako tudi Agnesin racionalizem ni neka privilegirana pozicija znotraj romana, ampak zgolj eden od načinov, kako se spopadati z družbeno-zasebnimi antagonizmi.

    V počasno gradeči se atmosferi se zdi, da rešitev osrednje enigme romana – kje je Agnesina sestra in kaj se je z njo zgodilo – nastopi vse preveč pojasnjevalno. Kot da smo se znašli v zaodrju pripovedne konstrukcije, kjer mora biti vse pojasnjeno in utemeljeno, kot da Kresničevje nekako želi razložiti fabulo, ki leži za vsem dogajanjem.

    S tem pa reproducira logiko, ki jo je Ajdi Bračič sicer v romanu uspelo kritično reflektirati: vidimo namreč lahko, da se tako neposreden dostop do narave (pozicija vode, pozicija bukve) kot neposreden dostop do resnice zgodbe (tako se je v resnici zgodilo) izkažeta za nemogoča; da sta pravzaprav možni le kot artikulacija neke brezizhodnosti.

    Obenem ostaja vtis, da je hipijevska skupnost prelahko demonizirana in da se je veliko bolj produktivno ukvarjati – kot smo lahko videli skozi roman – z načini njihove gradnje resnice o svetu in vzporedno s tem tudi artikulacijo notranjih antagonizmov takšnih pristopov. Skratka, v trenutku, ko bi nam roman moral ponuditi vpogled v različne miselne logike in z njimi povezana travmatična občutja, se fokus povsem prestavi na zgodbeni skelet.

    Kot celota Kresničevje vseeno zastavi intrigantno zgodbo, znotraj katere artikulira tako zagate newageevskih utopij kot racionalistične skepse, obenem pa skozi poetične pasaže prikaže naravo kot polje različnih nerazumljivih sil, stalno podvrženih interpretaciji, ki je kot taka že prva faza poskusov prisvojitve. Roman najbolje deluje na mestih, kjer mu uspe držati odprte različne poglede, in manj na mestih, kjer so določene pozicije zakoličene z neko dokončno resnico.

    Sorodni članki

    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Prejemnica nagrade Maruše Krese

    Ajda Bračič: Najbolje pišem, kadar sem zadovoljna

    Ajda Bračič je najboljšo zbirko kratke proze leta 2022 napisala v optimalnih pogojih. Če so ti neidealni, meni, pa se izgubi veliko izjemnih literarnih del.
    Nina Gostiša 5. 9. 2023 | 05:00
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Kritiško sito 2023

    Kritiško sito prejme Ajda Bračič

    Društvo slovenskih literarnih kritikov je naziv najboljšega domačega literarnega dela preteklega leta podelilo kratkoprozni zbirki Leteči ljudje.
    Pia Prezelj 15. 6. 2023 | 16:57
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prevc nasmejal avstrijsko novinarko, zagotovo marsikoga bode, da je tako dober

    V Oberstdorfu jutri štart 74. novoletne turneje v smučarskih skokih, ki jo bo Domen Prevc začel kot vroči kandidat za zmago. Dobro se razume s Kobajašijem.
    Miha Šimnovec 27. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Jezna Mikaela Shiffrin udarila po Avstrijcih: To naj bi bil šov

    Ameriška smučarska zvezdnica zmagala tudi na slalomu za svetovni pokal v Semmeringu. Črn dan Slovenk na generalki za Kranjsko Goro.
    Miha Šimnovec 28. 12. 2025 | 20:56
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Sestre Dionne

    Umrla še zadnja od sester, ki so jo v otroštvu postavili na ogled turistom

    Pet identičnih sester je bilo nekoč atrakcija, potem ko jih je kanadska vlada preprosto odvzela staršem.
    28. 12. 2025 | 11:13
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Slovenska Istra

    Slovensko Istro preplavlja gradnja stanovanj za pregrešno visoko ceno

    Le petina je najemnih stanovanj, mladi se selijo predvsem iz piranske občine.
    Boris Šuligoj 29. 12. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznično

    Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

    Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Družbena odgovornost

    Podjetja z donacijami podpirajo lokalno okolje

    Investicije v projekte, ki pripomorejo k trajnostnemu razvoju in izboljšanju kakovosti življenja.
    Milka Bizovičar 18. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Ajda BračičRecenzijski izvodknjigaromanOcenjujemoliteratura

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Zimski športi
    NHL

    Kopitarjevi Kralji poraženi v Denverju

    Za vodilno zasedbo lige in zahodne konference iz Kolorada so zadeli Jack Drury, Martin Nečas, Brock Nelson, Nathan MacKinnon in Cale Makar.
    30. 12. 2025 | 07:48
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Tekma zvezd

    Navijači potrdili, Luka Dončić je pred vsemi

    Po prvem delu glasovanja za tekmo zvezd v ligi NBA je Luka Dončić v prepričljivem vodstvu, sledita mu Giannis Antetokounmpo in Nikola Jokić.
    Nejc Grilc 30. 12. 2025 | 07:37
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    NBA

    Pri Denverju v skrbeh, poškodoval se je veliki Nikola

    Jokić se je poškodoval v zadnjih sekundah druge četrtine, ko je po nenamernem kontaktu z moštvenim kolegom Spencerjem Jonesom obležal in se prijel za koleno.
    30. 12. 2025 | 07:27
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Kadrovska stiska

    Vodstvo Policije odgovarja sindikatu: Naš cilj ni umik iz lokalnega okolja

    V Sindikatu policistov Slovenije so opozorili na ukinjanje dežurstva, na Policiji pojasnjujejo, da delo le »reorganizirajo«.
    30. 12. 2025 | 07:06
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Losos v listnatem testu s porom in kremnim sirom

    Preprost, a eleganten ribji recept za vsako priložnost. Teknil bo vroč, takoj iz pečice, ali hladen, kot sendvič za malico.
    30. 12. 2025 | 06:55
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    NBA

    Pri Denverju v skrbeh, poškodoval se je veliki Nikola

    Jokić se je poškodoval v zadnjih sekundah druge četrtine, ko je po nenamernem kontaktu z moštvenim kolegom Spencerjem Jonesom obležal in se prijel za koleno.
    30. 12. 2025 | 07:27
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Kadrovska stiska

    Vodstvo Policije odgovarja sindikatu: Naš cilj ni umik iz lokalnega okolja

    V Sindikatu policistov Slovenije so opozorili na ukinjanje dežurstva, na Policiji pojasnjujejo, da delo le »reorganizirajo«.
    30. 12. 2025 | 07:06
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Losos v listnatem testu s porom in kremnim sirom

    Preprost, a eleganten ribji recept za vsako priložnost. Teknil bo vroč, takoj iz pečice, ali hladen, kot sendvič za malico.
    30. 12. 2025 | 06:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 11:35
    Preberite več
    VideoWall
    Razno
    Vredno branja

    Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

    Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj, vožnja je udobna in tiha«

    Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 14:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenski junak trajnosti 2025 prihaja s Pohorja

    Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fizioterapija: ključ do hitrejšega okrevanja in izboljšanja gibljivosti

    Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo