(OCENA) Alenka Koron: Stičišča: razprave o slovenski literaturi

Delo Alenke Koron zaradi različnih pristopov in kratkih besedil ponuja razgibano branje in nove vpoglede v posamezne dele zgodovine slovenske literature.

Literarna komparativistka Alenka Koron se po literarnoteoretskih Sodobnih teorijah pripovedi, ki se nekaj več kot deset let po izidu uvrščajo med vidnejša domača literarnovedna dela, ter Razgledih na tuje, posvečenih, kot je mogoče razbrati že iz naslova, tujim literarnim naslovom, tokrat osredotoča na različna dela slovenske književnosti 20. in 21. stoletja. Knjigo sestavljajo trije sklopi, ki so nadalje razdeljeni na štiri oziroma pet besedil in praviloma odražajo kronologijo obravnavnih literarnih del, manjšo vlogo pa igra še tematska sorodnost razprav, ki jih vsebujejo. Tako ima prvi sklop težišče v literaturi med obema vojnama in tik po drugi svetovni vojni, drugi se sprehodi od šestdesetih let prejšnjega stoletja do prvih let novega tisočletja, zadnji pa je, z izjemo ene razprave, ...