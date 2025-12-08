(OCENA) Anabel in Dino

V nadaljevanju preberite:

V času, ko so naravne nesreče skoraj vsak teden v novicah, mladinski roman o reševalnih psih ni le razvedrilo, ampak tudi tihi komentar sveta, v katerem odraščajo najstniki. Knjiga Anabel in Dino, zadnja v nizu štirih delov o istoimenski junakinji, mladim bralcem odpira manj znan, a dejanski svet enot reševalnih psov, njihovih zahtevnih treningov in napornih intervencij, hkrati pa razkriva, kako ranljivo je razmerje med pustolovščino in travmo, med fikcijo in verjetnostjo.

Recenzija analizira, kako prepričljivo roman obdela motiv mladoletne vodnice, ki s psom sodeluje v mednarodnih akcijah, vključno s potresom v Turčiji, ter kje se zgodba spotakne ob dejanske protokole in psihološko logiko likov. Bralec bo izvedel, zakaj je tema sveža za slovensko mladinsko književnost, a tudi zakaj nekatere rešitve delujejo »preveč filmsko« – in ali roman kljub temu prepriča svojo ciljno publiko.