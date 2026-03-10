(OCENA) Emil Filipčič: Premiera

Filipčič spomina ne uporablja za to, da bi se vračal v določene prizore, jih obujal, spet v polnosti doživel, izkusil njihovo »globino«, ampak mu predvsem omogoča spust po ludističnem toboganu asociacij. To se morda najbolje kaže ob primeru smrti Saša Hribarja: tu ne doživimo nobene zaustavitve, kjer bi se prostor na široko odprl, recimo, žalovanju, spominom, ampak tudi njegova smrt in odmev te smrti nastopata kot občasen fragment, ki se pojavi – in kaže težo kvečjemu s strukturno ponovitvijo svojih pojavljanj, ne pa z vsebinskostjo določenega prizora – in hitro spet odstopi mesto naslednjemu.