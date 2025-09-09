(OCENA) Helena Zemljič: Bazen ki ga odnašajo robovi

V nadaljevanju preberite:

Najočitnejša značilnost pričujoče poezije, prisotna že od naslova dalje, je odsotnost kakršnih koli ločil, zaradi česar deluje kot ena dolga pesnitev impresij, ki jo verzi v kurzivi – v kazalu so ti opredeljeni kot naslovi – usmerjajo v tematske poudarke – medosebni odnosi, dihotomija med fizično in notranjo močjo, vprašanje ljubezni in navezanosti, vsakdan. Pesmi so pogosto strukturirane, kot da je predstavljen neki vsakdanji pojav, ki mu sledi izpeljava v širšo prispodobo.