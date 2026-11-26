Jedrt Maležič, sicer uveljavljena pisateljica in prevajalka, se je s knjigo Miškulance (ilustracije: Luka Seme, Mladinska knjiga, 2026) kot avtorica prvič podala na teren mladinske književnosti in ustvarila pustolovski (pustolovsko-kriminalni) mladinski roman. V njem se znajdemo v poletju, v kampu, v družbi desetletnega Davida, ki počitnice preživlja v družbi babi Gaje in je v pričakovanju prihoda bratranca in sestrične. No, za to, da fant ni obsojen zgolj na družbo starejših občanov (ki »govorijo kot stari ljudje« in uporabljajo nerazumljive besede, med njimi recimo besedo miškulance, za katero babica pravi: »Saj vendar lahko samo slišiš in že uganeš, kaj pomeni beseda. V tem je ves štos,«), poskrbita dovoljenje za občasno uporabo tablice in vnukinja babičine prijateljice, za katero se ...