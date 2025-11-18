(OCENA) Maša Jelušič: Profesor je končno mrtev

Zgradba romana se naslanja na okvir klasične detektivke v slogu Agathe Christie, celotna slika zločina pa se razplete šele v zadnjih poglavjih.

Kriminalka Maše Jelušič Profesor je končno mrtev je premišljeno sestavljena uganka za pozornega bralca, ki kljub natančni zasnovi ne izgubi svežine in sproščenosti. Prvenec spretno krmari med žanrskimi konvencijami klasične detektivke in ji dodaja kanček angažiranosti. Z neposrednostjo se loteva teme spolnega nasilja in gibanja #jaztudi, hkrati pa z bistrimi dialogi in spletanjem medčloveških odnosov ustvarja prijetno atmosfero podžanra »domačne« kriminalke. V središču dogajanja je zloglasni profesor Fink, ki ga sosedje najdejo zadušenega z blazino. Avtorica bralca preseneti že na začetku – glavna preiskovalka se namreč novice o umoru razveseli. Temu prvemu gradniku suspenza sledijo drugi, tudi oblikovni; dramatični konci poglavij, prizori, ki se izmenjujejo v slogu filmskih kadrov, in ...