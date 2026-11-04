(OCENA) Monika Vrečar: Obrni igro

Kaj ostane, ko svetu odvzamemo iluzijo, da ga lahko v celoti razložimo? In kaj se zgodi, če neznanega ne razumemo kot primanjkljaja, ki ga je treba čim prej odpraviti, ampak kot temeljni sestav vsakršne resničnosti? Takšna vprašanja so vezivno tkivo esejistične zbirke Monike Vrečar Obrni igro (Goga, 2026) s posrečenim podnaslovom »poetična knjiga za samopomoč«. Samopomoč namreč ni enoznačen recept za obvladovanje sveta, temveč prostor miselnega paberkovanja skozi dejanje pisanja. Eseji, ki segajo od umetne inteligence in feminizma do alternativne medicine, se prelivajo drug v drugega, njihov ritem pa poleg poetičnega jezika uravnavajo avtokomentarji v ležečem tisku, ki besedila umeščajo v avtoričin osebni pojmovni svet. Avtorica združuje filozofijo, teorijo medijev, ekologijo in izrazito ...