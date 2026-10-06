(OCENA) Muanis Sinanović: Modra svetloba

Glavna lika hibridnega romana Muanisa Sinanovića Modra svetloba (Beletrina, 2026) sta Selma in Miha, ki si izmenjujeta poglavja; prva je priseljenka, ki je v Slovenijo prišla med bosansko vojno v devetdesetih, tudi politično delovala v levičarskih gibanjih, v času dogajanja romana pa živi s Samijem, svojim arabskim partnerjem, ter nekako prevprašuje možnost, kako bi se lahko spet družbeno aktivirala. Miha je po drugi strani incel, živi pri mami, v njem pa se meša kontradiktoren konglomerat nazorov, od deklarativnega sovraštva do kristjanov, muslimanov, množičnega priseljevanja, za katero krivi lokalno politiko, simpatiziranja z Izraelom, do nekakšnih liberalnih prebliskov, da ima v sodobni družbi vsak pravico živeti po svoje, in tolerance do istospolnih skupnosti (konec koncev se mu v ...