(OCENA) Ne škoduj naravi, ki te razveseljuje s svojo lepoto

Gre za delo, ki razsvetli ključno zgodovinsko obdobje v naravovarstvu ter s tem vendarle razkriva njegove korenine v našem prostoru.

K oblikovanju naravovarstvene misli na Slovenskem od sredine 19. stoletja do začetka prve svetovne vojne je podnaslov pričujoče knjige in s tem tudi opis, ki povsem zadostno postavi okvir strokovne monografije Marije Mojce Peternel. Razmeroma kratko besedilo je v osnovi razdeljeno na tri dele. Prvi se posveča vprašanju varstva živali, drugi varstvu rastlin, tretji pa vzame pod drobnogled Turistično društvo prijateljev prirode oziroma Tourister Verein Naturfreunde, na mednarodni ravni še vedno aktivno društvo, ki pa v Sloveniji ni več prisotno. Delo Ne škoduj naravi, ki te razveseljuje s svojo lepoto pregledno in jasno odslikava nekaj okoliščin, ki so vodile k vzniku prizadevanj za varovanje živali in rastlin na naših tleh. Prve so bile v javnosti skrbi deležne prvič sredi devetnajstega ...