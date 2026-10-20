(OCENA) O stolu, ki se je potepel od doma

Naslov seveda obeta pustolovščino, tokrat s predmetom v glavni vlogi. V knjigi, v kateri sta združila moči Klarisa Jovanovič in Milan Erič (ilustrator se je h knjigam za otroke vrnil po daljšem času), je to star stol, imenovan Lepotec, ponos družine Primiznik, ki ga je babica podedovala od svoje prababice, ta pa od svojega pradedka, menda pa je na njem nekoč počivala celo kraljevska zadnjica prvega moža Ojstrojagrskega kraljestva. Vse lepo in prav torej, a kaj, ko je stol samo eden, družinskih članov pa sedem in vsi hočejo sedeti prav na njem. Ko Lepotec nekoč dobi v naročje še pljusk vročega čaja, mu prekipi in vzame pot pod noge ... Družinska malodane obsesija s kosom pohištva je nekoliko bizarno, a tudi sveže izhodišče. Ker je star in razmajan, kar z drugimi besedami pomeni, da šepa, ...