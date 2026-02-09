(OCENA) Tomo Virk: Spisi o teorijah romana

Virk si zada nalogo »iz druge roke«, se pravi s pregledom štirih odmevnih teorij romana, ki jih beleži zgodovina literarnih ved.

Roman je, čeravno je bil pomemben del svoje zgodovine umeščen v polje nekakšne manjvredne literature, z vidika popularnosti in vidnosti že lep čas praktično nedosegljiva literarna zvrst in nemara je že s tega vidika mogoče obnoviti težnjo, da bi se ga ob epiki, liriki in dramatiki razumelo kot četrto literarno vrsto. Gre za idejo, ki je predstavljena tudi v pričujoči knjigi, izhaja pa, seveda v drugačnem smislu, predvsem od Mihaila Bahtina, a delno tudi Dušana Pirjevca. Pravzaprav je mogoče iti še dlje in trditi, da smo priče nekakšnemu romanificiranju kulture. Naj gre za predelave stvaritev drugih umetnosti, vse od filma pa do videoiger in še česa, v formo romana ali po drugi strani za prenos pripovedne strukture, značilne za roman, v druge umetnosti. Zdi se skratka, da v tem trenutku ...