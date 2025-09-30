(OCENA) Zajček in muca sta prijatelja

V nadaljevanju preberite:

Kaj vse počneta zajček in muca, ko skupaj raziskujeta vsakdan in letne čase? Nova knjiga Barbare Hanuš in ilustratorke Lali Miró prinaša petnajst toplih epizod o prijateljstvu, sodelovanju in drobnih lekcijah življenja. Strip za najmlajše je hkrati igriv, poučen in vabljiv za pogovor z otroki. «Vsi stripi imajo tudi (nevsiljivo) blago poučno noto, ki obsega najrazličnejše vidike in področja. Ne gre zgolj za določene informacije, pač pa za pogled na stvari in življenje na splošno,« je zapisala Gaja Kos.