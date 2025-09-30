  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Knjiga

    (OCENA) Zajček in muca sta prijatelja

    Zajčje-mačje epizode so morda na prvi pogled res enostavne, a takšna zagonetka jih naredi manj enostavne oziroma odpira dobrodošel prostor za razpravo.
    Že naslov knjige je enostavno poveden – glavna bosta zajček in muca, ki sta v prijateljskem odnosu. FOTO: Shutterstock/Romeo Andrei Cana
    Že naslov knjige je enostavno poveden – glavna bosta zajček in muca, ki sta v prijateljskem odnosu. FOTO: Shutterstock/Romeo Andrei Cana
    Gaja Kos
    30. 9. 2025 | 05:00
    5:49
    V nadaljevanju preberite:

    Kaj vse počneta zajček in muca, ko skupaj raziskujeta vsakdan in letne čase? Nova knjiga Barbare Hanuš in ilustratorke Lali Miró prinaša petnajst toplih epizod o prijateljstvu, sodelovanju in drobnih lekcijah življenja. Strip za najmlajše je hkrati igriv, poučen in vabljiv za pogovor z otroki. «Vsi stripi imajo tudi (nevsiljivo) blago poučno noto, ki obsega najrazličnejše vidike in področja. Ne gre zgolj za določene informacije, pač pa za pogled na stvari in življenje na splošno,« je zapisala Gaja Kos.

    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Recenzija Roberta Kureta

    (OCENA) Florjan Lipuš: Mrtve stvari

    Lipuševa knjiga je izšla dober mesec, preden se je konec julija zgodila policijska racija v Peršmanovem domu v Železni Kapli.
    Robert Kuret 16. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Recenzija Anje Zidar

    (OCENA) Helena Zemljič: Bazen ki ga odnašajo robovi

    Nabor tem je osredinjen okoli problema človekovega obstoja; vprašanja smisla, prevpraševanja in vzpostavljanja pričakovanj, moči, delitve vlog znotraj zveze.
    9. 9. 2025 | 10:42
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Obveščevalna služba

    »Morda smo že v vojni z Rusijo«

    Nekdanja generalna direktorica MI5 opozarja, da je Zahod zaradi kibernetskih napadov in prikritih operacij Moskve morda že v vojni z Rusijo.
    29. 9. 2025 | 08:29
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Konferenca Izvozniki

    Vprašanje, ali bosta Mercedes in Audi še proizvajala avtomobile

    Janez Škrabec, Anžej Olaj in Matjaž Čemažar so govorili o turbulentnih razmerah po svetu in iskali priložnosti za slovenske izvoznike.
    Nejc Gole 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    Se obeta referendum? Kaj je na področju zdravstva še mogoče do konca mandata

    Aleš Primc pri dobri polovici podpisov, a ne dvomi, da mu bo uspelo. Kaj to pomeni za zdravstvo.
    Barbara Eržen 29. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Delov poslovni center – Izvozniki

    V Beogradu zgradili tovarno, v Ljubljani v tem času le zasadili prvo lopato

    Kakšne ovire morajo premagati slovenski izvozniki, da na tujih trgih prehitijo konkurenco?
    Nejc Gole 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Več iz teme

    Komentarji

