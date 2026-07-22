Ocenjujemo: Drsenje (Iza Strehar)

Iza Strehar v svojem prvem romanu neposredno in natančno obravnava soočanje s psihičnimi boleznimi, pri čemer se ne spušča v moraliziranje, intimnemu doživljanju pa primeša tudi družbenokritično prizmo. Drsenje (Beletrina, 2026) kljub slogovni enostavnosti in mestoma pomanjkanju pripovedne premišljenosti učinkuje berljivo in uspešno vizibilizira polje duševnega zdravja, kar je, kot se zdi, tudi njegov temeljni cilj. Premisa romana je, vsaj za slovenski literarni prostor, precej inovativna. Dve mladi ženski se po psihičnem zlomu znajdeta v psihiatrični ustanovi, kjer se v počasnem ritmu zdravljenja spoprimeta s svojo boleznijo in njenimi sprožilci. Katarina je zaradi depresije nezmožna opraviti najosnovnejša vsakodnevna opravila, poleg tega pa izgubi vsakršno veselje do življenja in tudi ...