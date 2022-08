Ocenjujemo: Medved in klobuk

V nadaljevanju preberite:

Knjiga Medved in klobuk je, kot pritiče dogajališču, odeta v gozdne barve, rjavo, zeleno, oranžno, Ana Zavadlav pa glavnim likom za drobno družbo pririše še več manjših gozdnih prebivalcev, na primer ptice, hrošče, veverico, pikapolonico. Kdo so glavni liki, bralec razbere že z naslovnice, vsi pa so posrečeno upodobljeni tudi na veznih listih v obliki nekakšnih drevesnih grafitov, vrezanih v lubje. Dogajanje na ilustracijah je predvsem tam, kjer so živali prikazane v diru, živahno, veter kot pomemben lik zgodbe pa je upodobljen le z nežnimi, komaj vidnimi vijugami, kar še bolj poudari njegov zagonetni »značaj«.